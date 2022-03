Kozma István, az Észak-Magyarország fotósa kapta lencsevégre Koleszár Fannit, aki nem kisebb tervvel jelentkezett a Tündérszépek szépségversenyre, minthogy megnyerje azt.

Istvánnak könnyű dolga volt, a 19 éves lány nagyon ügyesen mozgott a kamera előtt, olykor mégis jól jött a profi instrukció egy-egy beállásnál.

A fotós segít, hogy a legelőnyösebb, legtöbbet megmutató képek készüljenek a lányokról. Vannak kicsit nyakatekertebb pózok is, és van, hogy percekig mozdulatlanul kell állni, de a szépségért, ugye, mindent! Egyszerre kell odafigyelni a mosolyra, a vállra, a kézre és a lábra, de az sem mindegy, merre fordul a csípő, vagy a fenék hogyan gömbölyödik. Ebben nyújt segítséget a fotós instrukcióival.

Az sem mindegy, milyen ruhát hoz magával egy fotózásra a modell. Ne legyen túl kihívó, de sokat takaró sem. Egy különleges anyagú, formájú bikini sokkal mutatósabb lehet, mint egy élénk színű. Ha formásak a hölgy lábai, ne takargassa, mutassa meg bátran egy rövid szoknyában, vagy rövidnadrágban! A sportos öltözet nem azt jelenti, hogy mindent el kell takarni, egy forrónaci, vagy rövid top kerüljön be a táskába! Az elegáns ruha is lehet merészebb, nem elsőáldozásra készül a modell! A szett összeállításánál kérjék ki mások tanácsát! Próbálják fel otthon a párjuk, vagy legjobb barátnőjük előtt, mondjanak ők véleményt. Ha bizonytalanok lennétek, hozzatok magatokkal több szettet, segítünk mi is a választásban!

Szóval csak bártan, Hölgyeim!

Az Öreg Miskolcz Hotel & Étterem gyönyörű környezetet biztosít a fotózáshoz. Kellemes hangulatú szobában és a wellness részlegben is lencsevégre kapjuk a csinosabbnál csinosabb lányokat.

2022. március 1-én elindult a Tündérszépek országos szépségverseny regionális fordulója. Ha szeretnél nevezni, még nem késő, március 22-ig ezt itt megteheted: nevezz mielőbb! Értékes nyeremények és élmények is várnak rád: a fődíj egy egzotikus utazás, és további nyeremények.

Ki lesz a legszebb? Döntsd el te! Dobj szívecskéket a lányoknak és nyerj!