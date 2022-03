Először az összkerékhajtással és 310 lóerős turbómotorral ellátott Formentorral találkozhattunk, amely a Cupra első saját konstrukciója. A szabadidő-autó most a paletta második végéről mutatta be a 150 lóerős, turbó motoros, fronthajtású autóját.

Sportos hangolás

A vonalvezetést jól kiemeli a Desire-piros fényezés, az egyre inkább elszürkülő forgalomban forognak utána a fejek. Belül is szemrevaló a látvány, a rézszínű díszek mellett a digitális kijelzők is látványosak, sajnos a központi érintőképernyő kezelése megszokást igényel. Az érintésre nem reagál, menet közben nehéz célozni és bökni, mert a feszes futómű hangolás miatt sokat mozog a karosszéria. Amíg jó aszfalton nagy kanyarsebességet tudunk könnyedén elérni, a pontos kormányzással gyerekjáték az irányítás, addig rossz minőségű kanyarokban nagyon esetlenül mozog a Formentor, egyszerűen pattog.

A sportos hangolás egyébként a márkaarculat része, és az 1,5 literes turbómotorral sem érheti panasz a ház elejét. Érdemes erős kézzel fogni a kormányt, mert első és második fokozatban érezhető hajtási befolyás, de nem csak alul nyomatékos a négyhengeres, pörgetni is lehet. A hétfokozatú DSG sebességváltó finoman kapcsol, a tempós haladáshoz érdemes kézi vezérlésre váltani. Hengerlekapcsolás is van a fedélzeten, sokat használja is ezt az autó, így érthető az elfogadható tesztfogyasztás. A vételár megfelel annak, amennyit a prémium-ellenfelekért kérnek.

Fotó: Stefler Baláz

Jelentős árkülönbség

Ha nem is féláron, de a 310 lóerős VZ-nél jelentősen olcsóbban adja a Cupra a 150 lóerős Formentor alapmodellt, amely úgy képes tempósan mozogni, hogy a fogyasztása elfogadható marad. A magyar valóságban azonban a futóműhangolás túlságosan feszes, rossz úton hajlamos elpattogni a kijelölt ívről.

Rangos díj

2021-ben a Cupra Formentor nyerte a Terméktervezés Red Dot Díját, amit mindig az év legjobb, kiemelkedő formatervezési minőséget képviselő termékének ítélnek oda, legyen az akár esztétikailag vonzó, funkcionális, intelligens vagy innovatív. A Red Dot zsűri 50 nemzetközi szakértőből áll, akik külön-külön tesztelik, vitatják meg és értékelik az egyes pályaműveket.

Fotó: Stefler Balázs

TETSZETT

• vezethetőség

• tágas utastér

• megjelenés

NEM TETSZETT

• érintőképernyő kezelése

• feszes futóműhangolás

Fotó: Stefler Balázs

Cupra Formentor 1.5 TSI DSG

Összlökettérfogat: 1498 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 110 kW (150 LE) 5000-6000/perc

Max. forgatónyomaték: 250 Nm 1500-3500/perc

Hossz./szél./mag.: 4446/1839/1520 mm

Tengelytáv: 2679 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1583/1555 mm

Fordulókör: 11,4 m

Saját tömeg/teherbírás: 1463/517 kg

Csomagtér: 450-1505 l

Üzemanyagtank: 50 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,9 s

Max. sebesség: 203 km/h

Átlagfogyasztás: 6,6-7,2 l/100 km

Tesztfogyasztás: 7,5 l/100 km

CO2-kibocsátás: 150-163 g/km

A modell alapára: 10 587 900 Ft*

A tesztelt verzió ára: 11 283 860 Ft

*1.5 TSI (150 LE), manuális váltó

(Cikk forrása: Autó-Motor)