A nyugdíjasok koruknál fogva még napjainkban is inkább az írott sajtóból tájékozódnak a világ eseményeiről. Ebben megyénkben kiemelt helyet foglal el az Észak-Magyarország. Ezt mutatja az is, hogy egyik legújabb előfizetőnk a Mezőkövesdi Idősek Klubja.

Érdeklődéssel olvassák

- A klubtagoknak hasznos elfoglaltságot nyújt, hogyha híreket, újságokat olvasnak. Az Észak-Magyarország egy kuriózum Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mert ez egy olyan napilap, ami mindig újdonságokkal tudja meglepni az olvasókat. Emellett rengeteg színes melléklete is van - fejtette ki Szarka Melinda, az idősklubot is magában foglaló Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. - Az idősek otthonába már jár az újság. Eddig az volt a bevett szokás, hogy onnan az egyik lakó mindig áthozta a klubba. Viszont most már a bentlakók is rongyossá olvassák és gyakran nem kerül át, ezért a klubtagok kérték, hogy rendeljük meg nekik is.

Nagyobb a kapacitásuk

Az intézmény gyermekvédelmi és a szociális feladatokat is ellát Mezőkövesden és a Mezőkövesdi kistérség 23 településén.

- A szépkorúakat célzó alap nappali szakosított ellátás részeként működik nálunk: idősek otthona, gondozóház és klub, valamint házi segítségnyújtás. A Mezőkövesdi Idősek Klubja egy 2013-ban megújult épületben működik, az idősek otthonával közös udvarral. Tíz ellátottunkat hétköznap reggel felvesszük autóval Mezőkövesden és reggel fél 9-9-re összegyűlünk, férfiak, nők vegyesen. Ebéd után, 14 óra körül pedig hazaviszi őket az autó. Egyébként 30 fős a kapacitásunk, csak a pandémia alatt sokan lemorzsolódtak. Az ebédet abban az időszakban is kiszállítottuk. A klubgondozónő pedig naponta felhívta telefonon az érintetteket és szükség esetén segített. A lehetőséget azóta szórólapokon és a helyi egyházaknál is hirdetjük – tudatta az intézményvezető.

Társaság, jó programok

A településünkön nagy hagyománya van a tematikus idős kluboknak, ahová az aktív nyugdíjasok járnak.

- A mi ellátottjaink 80 év fölötti életkorúak és általában segítségre szorulnak. Napközben próbáljuk megtartani a szellemi kapacitásukat, ezért előadásokat szervezünk számukra az idősek otthonához kapcsolódva. Emellett keresztrejtvény-fejtésre, beszélgetésre, olvasásra, TV nézésre, kézműveskedésre és kertrendezésre adunk lehetőséget. Megtartjuk a nemzeti és az egyházi ünnepeket és a városi ünnepségekhez is kapcsolódunk. Az idősek otthonának pénteki szentmiséjén és anyák napi, karácsonyi műsorán a klubtagok is részt vehetnek. Az elmúlt két év bezártsága a covidos időszakban nagyon megviselte a magányos embereket. Számukra ez nagy segítség, mert társaságban vannak. A klubgondozónő vérnyomást és vércukrot is mér és akinek szükséges kiadagolja a gyógyszereit. Továbbá segítséget nyújtunk gyógyszer feliratásban, kiváltásban és bevásárlásban is – sorolta Szarka Melinda.