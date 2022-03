Már online is megtekinthető Francz Béla és a folyómentő teherautó története, a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület legújabb dokumentumfilmje, közölték az Észak-Magyarországgal az alkotók. A folyómentő teherautó című film egy népmesébe illő hősről szól, aki mindig tettrekész, a legnehezebb időkben sem adja fel álmait, megkeresi szövetségeseit és kijárja a megoldást. Egy olyan emberről szól, aki tetteivel és hozzáállásával vezet vissza minket a természet megbecsüléséhez és tiszteletéhez.

Remény a reménytelenségben

Azért érkezik annyi hulladék a Tiszán és a Bodrogon Magyarországra, mert Ukrajnában még mindig megoldatlan a rendszeres hulladékkezelés. Kárpátalján több településen hulladékelszállítás pedig nem létezik. A lakosok úgy oldják meg, ahogy tudják: elássák, elégetik vagy lerakják valahol. A kényszer mellett, meg is szokták már, hogy a folyópartra vigyék a szemetet.

A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület, a PET Kupa megálmodójaként és szervezőjeként több mint 10 éve dolgozik a tisztább Tiszáért. Ugyanennyi ideje keresik azokat az embereket, akik helyben, a probléma forrásánál segíthetnek. Most végre megtalálták őket: magyarokat, ukránokat, civileket és vállalkozókat, akik megpróbálják a lehetetlent egy olyan vidéken, ahol évtizedek óta megoldatlan ez a probléma.

A film főszereplője, Francz Béla, a kárpátaljai Kőrösmezőn vette fel a küzdelmet a vízpartokat elborító hulladék-áradattal. Utcai hulladékgyűjtő konténereket helyezett ki, ütött-kopott UAZ teherautójával elment a házakhoz, a boltokhoz, a kereskedőhöz és mindenhonnan elszállította a hulladékot. Bérelt egy elhagyott vágóhidat Kőrösmező szélén, ahol sziszifuszi munkával szétválogatta a hulladékot, hogy értékesítse azokat. A várt üzleti siker azonban elmaradt, a szelektív hulladék értékesítéséből befolyó pénz üzemanyagra is csak épp, hogy elegendő volt. Már majdnem feladta, amikor 2020. február 1-én meglátta a PET Kupa önkéntesei, a Tisza Élővilágának Emléknapja alkalmából, az ungvári Amerikai Kuckóban tartott filmvetítéséből kerekedett Facebook eseményt, amelyből aztán levelezés, abból pedig személyes találkozás is kialakult. Ez pedig már elég volt ahhoz, hogy reményt adjon a reménytelenségben.

„Francz Béla elhivatottsága, a spártai körülmények, melyek között dolgozott, mélyen megérintett minket. Főleg a kisteherautó volt nagyon rossz állapotban. Úgy láttuk, egy jobb jármű sokat tudna neki segíteni”, mesél az első találkozásról Molnár Attila Dávid, A folyómentő teherautó című dokumentumfilm forgatókönyvírója és rendezője.

„Elhatároztuk, hogy amiben tudunk, segítünk neki. Az első találkozás hatása alatt, azon melegében készítettünk egy kisfilmet. Ez a film felkerült az Adjukössze.hu oldalra, és pár óra alatt összegyűlt a használt teherautó vásárlásához szükséges pénz, négy nap leforgása alatt pedig annak többszöröse, 3 millió forint feletti összeg. Béla így vehette meg magának a „Folyómentő Teherautó” névre keresztelt IVECO-t, amivel azóta is folyamatosan, nap mint nap gyűjti és szállítja a hulladékot”, tette hozzá Silimon Emese, az Adjukössze.hu kampány koordinátora, a film vágója.

A változás Béla – A távmunkában készült nyersanyag

Az alkotás Béla küzdelmeit és sikereit örökíti meg. Bár eleinte sokan próbálták eltántorítani tervétől, ő nem adta fel. Kitartását dicséri, hogy azóta kézzelfogható változást idézett elő Kárpátalján. A filmesek ezt az éveken és határokon átívelő fáradozást próbálták meg izgalmas történetté formálni.

Tamás Zsolt producer szerint ez a film minden eddigi nehézségen túltett. – A teherautóra elég volt, de a forgatásra már nem maradt pénzünk. Ezért önerőből láttunk munkához. Később, az Aktív Magyarország támogatásának segítségével a helyszínre is kiutazhattunk volna, ha Ukrajna határait nem zárják le a koronavírus-járvány miatt. Mivel négyévszakos filmet terveztünk, nem volt vesztegetni való időnk, muszáj volt távmunkában elkezdenünk a forgatást, amelyhez Kárpátalján kerestünk segítséget.

Mesébe illő módon és fordulattal, szerencsére találtak is megfelelő szakembereket. Gazdag Mihály és Bíró Benjámin Beregszászról annak ellenére is elvállalta a nehéz feladatot, hogy egyikőjük sem dolgozott még úgy, hogy a rendező Messengeren adja az instrukciókat és így láttamozza az elkészült felvételeket. A vírushelyzet enyhülése után, a Természetfilm.hu stábja is csatlakozhatott a beregszásziakhoz, így a csapat téli, tavaszi és nyári felvételekkel járult hozzá a távmunkában elkészült nyersanyaghoz.

Sokkoló film született

Már az utómunkálatok alatt kiderült, hogy a film sokkal többről szól, mint egy adománygyűjtésből vásárolt teherautó. A nyersanyagból egyértelműen látszott, hogy olyan alkotás született, amely amellett, hogy sokkoló, kérdez és válaszokat is ad. A film narrátora és mesélője maga a főszereplő. – Félek, hogy nem beszélek elég jól. Kőrösmezőn nem használom a magyar nyelvet. De azért remélem, hogy Dávidnak (Molnár Attila Dávid, a film rendezője – a szerk.) igaza lesz, és mindenki érteni fogja a történetemet, ha nem is minden szót, de a lényeget igen – mondta Francz Béla.

A részben közösségi finanszírozásból, részben távmunkában készült filmet március 9-én Budapesten, a Dunán lebegő Stopper Úszóházban mutatták be a nagyközönségnek. A premierre szóló meghívók kiküldése már folyamatban volt, amikor Oroszország lerohanta Ukrajnát, de azt a háború kitörése ellenére sem állították le, s a díszbemutatón a főszereplő bár személyesen nem, online módon mégis részt tudott venni. Így indult útjára a film, amely a petkupa.hu oldalon megtekinthető.

Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője és a film egyik mellékszereplője eképp összegezte tapasztalatait: A folyami hulladékszennyezés komplex probléma, amit mi hálózati szemlélettel, tudományos módszerekkel közelítünk meg. Kárpátalján Ungvártól Beregszászon át Kőrösmezőig több olyan együttműködő partnert találtunk, akik szenvedélyesen akarnak változtatni a dolgokon. Fantasztikus érzés hozzájárulni a kinti sikerekhez, átadni tudásunkat, segíteni anyagiakkal, felszereléssel, tanácsokkal. 10 év után végre oda tudjuk összpontosítani erőinket, ahol a folyószennyezésért felelős hulladék keletkezik.

A film elkészítéséhez óriási inspirációt adott a közösségi adománygyűjtés sikere. Erre alapozva, most újabb lépésre szánta el magát a PET Kupa közössége és az alkotók. Szeretnék minél hamarabb megvalósítani a mű akadálymentesítését megtéve az első lépést ahhoz, hogy a természetfilmes műhelyben készülő alkotások a jövőben élvezhetőek legyenek hallás- és látássérültek számára is. Az új adománygyűjtő program a bemutatóval párhuzamosan indult és ha sikerrel jár, akkor egy újabb álom válhat valóra.