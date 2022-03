Nagy Alexandra, a szintén a piac területén található Jázmin Virágüzlet társtulajdonosa úgy gondolja, hogy a nőnap előtti időszak a ráhangolódásé volt, a kereslet megnövekedése a keddi napon várható.

A tavalyi forgalomban bíznak

– Elkezdtünk kiszállítást vállalva, online webshopon keresztül is működni, úgy érezzük, egyre nagyobb ez iránt a lehetőség iránt az érdeklődés. Ami a virágokat illeti, míg régen klasszikusnak számított a szegfű, rózsa, manapság nagyon szereti a fiatalabb korosztály a tulipánt, boglárkát, továbbá minden egyéb tavaszi növényt, a nárciszt, krókuszt akár szálas összeállításban, akár csokorba kötve is. A cégek mindig hamarabb eljuttatják hozzánk a megrendelésüket, így azokra már napokkal korábban fel tudunk készülni. Mi elégedettek vagyunk a forgalommal, sokan már hétvégén is betértek, hogy hamarabb letudják a választást. Szerintem a nőnapi virág ajándékozása nem kopik ki a köztudatból, ha a tavalyi forgalmat tudjuk hozni, elégedettek lehetünk – hangsúlyozta a fiatal eladó.

– Minden évben igyekszem egy kis aprósággal kedveskedni a család női tagjainak – mondta Gábor. Leggyakrabban virágot veszek, előnyben részesítem a cserepes fajtákat, hiszen azok hosszabb életűek, ráadásul az én családomban a hölgyek rendkívül nagy odafigyeléssel gondozzák a növényeket, így tudom, hogy a legjobb kezekbe kerülnek. A kisebbek természetesen csokoládét kapnak, ők azt jobban értékelik. Bár azért a virágok árait illetően is érezhető a drágulás, nem akarom ellógni ennek a kis figyelmességnek a lehetőségét – tette hozzá.

(A borítóképen: Sokan választanak inkább cserepes virágot a vágott helyett. Fotó: Kozma István)