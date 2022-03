"Útra kel a magyar trash zene megújítója, az ArtFartPop feltalálója, a Ricsárdgír zenekar, hogy bekoalázzanak pár gyönyörű várost, és kipróbálják élőben is a legújabb Gír dalokat. A káoszpartykban segítségükre lesz régi jó barátjuk, Dávid együttese, a Heatlie zenekar. Gyertek, ha van kedvetek. Találkozzunk szombaton Miskolcon a Helynekemben" - invitál a zenekar következő koncertjére.

Rápörögtek

A négytagú szentendrei banda (Márton Dani - gitár, ének, Paál László - billentyűk, Zsirai Andris - basszusgitár, Németh Balázs Kristóf - dob) 2013-ban jelentette meg a Nincsen sárkány című bemutatkozó albumot. Őket is meglepte, hogy a fillérekből összerakott lemezre mennyire rápörögtek az online magazinok, és olyan együttesek vették pártfogásukba őket, mint a Tudósok vagy a Kistehén - írja a divany.hu. A zenéjük amolyan mindent bele: az első lemezükön hallhatunk rapet, punkos megőrülést, néhol még némi lakodalmas vonal is érezhető volt, és kapunk egy adag nyolcvanas évek végi életérzést is. A fellépéseiken Dani faarccal csinálja a hangulatot, de volt már hogy festettek, vetítettek, szavaltak a színpadon, és jellemző rájuk, hogy elég sok vendégénekesnőt is szerepeltetnek. Performanszaikban jól adagolják a humort, nem látunk tőlük kínos stílusparódiákat, a szövegeik pedig elég sokszínűek, szókimondóak, miközben távolról sem alpáriak. Egyik-másik csak szimplán vicces, de bőven akad olyan is, amiből Mártondani, a szövegek írója, nem sajnálta a mondanivalót sem. A Repülőgép című szám, a banda egyik legnagyobb klasszikusa például csak a szimplán poénos, jól énekelhető kategóriába szánták, mégis előfordult, hogy istentagadónak értelmezték. Jóval összetettebb a Hazudjanak című daluk. Ennek szövege már rétegesebb, a szám lényegi mondanivalója pont ellentétben áll a szövegben elhangzottakkal. A klipjeiket is érdemes figyelni, amiket szintén házon belül raknak össze. A Palvin Barbi című számukkal meg is nyerték a 2016-os Klipszemle trash kategóriájának díját. A zenekarnak eddig három lemeze jelent meg. Harmadik lemezük 2019 decemberében debütált a Rise of the Koala. Az amerikai MTV azt írta róluk, hogy „the funniest band in Hungary is here” – bármit is jelentsen ez. Az Index szerint a 2017-es év legjobb klipje a Mindenki Boldog. Talán igaz is! A 2019-ben megjelent SzintisLacit meg nem is kell magyarázni.