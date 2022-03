Olyan télbúcsúztató családi rendezvényre vágytak, amelynek valós kötődése van a településükhöz, így a fánkra és az ahhoz kapcsolódó gasztronómiai kultúrára esett a választásuk – mondta Bodnár Krisztián, Szirmabesenyő polgármestere. A fánk számos elnevezésével és formájával találkozhatunk világszerte, de a pampuška kifejezés a szirmabesenyői ember számára egyet jelenhet a porcukorral vagy gyümölcslekvárral ízesített és páratlan finomságú farsangi fánkkal. A közkedvelt téli eseménnyel nem csupán a helyi identitást, hanem a szomszéd településekkel való baráti kapcsolatot és együttműködést is szeretnék erősíteni.

Sajókeresztúr elkötelezettje a lekvárcsodák készítésének, így kézenfekvő, vagy inkább sorsszerű volt az elképzelések összekapcsolódása, ami együtt jár a közösségeik összekovácsolásával is – hangsúlyozta a polgármester.

Kézműves foglalkozásokkal, nép játékokkal, táncházzal, Kurul Dobosokkal kívánták hangsúlyozni a téli esemény hagyományőrző, egyben családias jellegét, melyek mellett harmonikusan érvényesültek a modern zenei és - gasztronómiai programok is. Ebben az évben egy jótékony ügy támogatásához is csatlakoztak a rendezvénnyel, ahol a sajókeresztúri Boldizsár családjának a Sok Kis Kéz Egyesület által szervezett adománygyűjtésben több mint 600 ezer forintot sikerült összegyűjteni. A kisfiú még csecsemő korban van, egy gyógyíthatatlan, rendkívül ritka betegségben szenved. Speciális tápszerre és gyógytornára van szüksége.

Elfutottak a lekvárért

Boldizsárnak egész nap gyűjtötték az adományokat mindkét helyszínen. Az összekapcsolódás az adománygyűjtésen túl abban nyilvánult meg, hogy a keresztúri lekvárt házasították a besenyői fánkkal – mondta Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere. Szirmabesenyőből a télűző mulatságról elindult egy futókból álló csapat, akiket a falu elején várták a sajókeresztúriak meleg teával, lekváros fánkkal. Majd visszafutottak saját településükre. A télűző mulatságon Sajókeresztúron a Csender zenekar táncháza várta az érdeklődőket, emellett kézműves játszóház és gólyalábas produkció színesítette a rendezvényt. László Attila színvonalas könnyűzenei műsora is sokakat vonzott az eseményre. A nap végén, csakúgy, ahogyan Szirmabesenyőben, ők is elégették a kiszebábot, amellyel nemcsak a telet, de a bajokat is elűzték – emelte ki a polgármester.