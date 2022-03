Mivel a Miskolci Állatkert természetes erdőben terül el, sőt a Bükki Nemzeti Park közvetlen szomszédságában, a bemutatott állatokon felül az őshonos élővilágra is igyekeznek minél nagyobb figyelmet fordítani.

Az odúlakó madarak költését már két évtizede segítik az állatkert munkatársai az erdő fáira kihelyezett mesterséges madárodúkkal.

A tavasz közeledtével ezek a madárotthonok azonban karbantartást is igényelnek. Ilyenkor a tavalyi évben behordott fészekanyagot el kell távolítani, hogy legyen hely az új fészeknek, valamint hogy ne maradhasson élősködő az odúban.

Az esetlegesen megrongálódott építményeket meg kell javítani, szükség esetén ki kell cserélni. Jellemző az is, hogy rendszeresen költöznek be darazsak a madárodúkba, ilyenkor őket is ki kell tessékelni.

Önkéntesek végzik

Az állatkerti odútelep karbantartását a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának önkéntesei végzik. Ők februárban jártak az állatkertben. Végigvizsgálták az 53 odút, és elvégezték a szükséges karbantartási feladatokat. A bennük lévő fészkek alapján a szakemberek megállapították, hogy az odúk nagy részében tavaly mezei verebek költöttek, néhányban szén- és kék cinegék, sőt az egyikben egy örvöslégykapó-pár nevelte fiókáit, reményeik szerint sikeresen.

Érdemes az állatkerti séta során az odúk környékén egyre hangosabbá váló madárdalra is odafigyelni, hiszen így bepillantást nyerhetünk őshonos madaraink mindennapi életébe is, hívta fel a figyelmet a Miskolci Állatkert.

(A borítóképen: Madárodú, lakott területen – segítség a költéshez)