Tündérmesébe illő történetnek voltak részesei a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola miskolci tanárai és diákjai.

– Egy szép januári napon felhívott Presser Gábor ismert előadóművész, zeneszerző, zongorista, hogy látta a Rézangyalok című filmet, ami a munkánkról szól, és nagyon tetszik neki, ezért szeretne fellépési lehetőséget biztosítani a gyerekeknek és nekünk is – mondta elöljáróban Solymosi Árpád, a művészeti iskola igazgatóhelyettese. – Tudtam persze, hogy hívni fog, mert a szponzorunk előzőleg szólt, mentsem el „Pici bácsi” telefonszámát, hogy tudjam, ő az. Legalább fél óráig beszélgettem vele. Felajánlotta, hogy lépjünk fel vele és zenekarával a Budapest Kongresszusi Központban márciusban. A gyerekek a vendégeket fogadnák az előcsarnokban, persze zenével, én pedig Virág Csaba kollégámmal a koncert harmadik részében játszanék az ő zenészeivel együtt. Természetesen rögtön igent mondtunk, hogyne mondtunk volna igent, hiszen ez hatalmas lehetőség volt! Így aztán hat hétig minden hétvégén Budapestre utaztunk Csabával próbálni, itthon pedig a gyerekeknek tanítottuk a Gyöngyhajú lányt, amit Csaba hangszerelt meg. Nagyon fárasztó időszak volt, ugyanakkor fantasztikus. Én trombitán és szárnykürtön játszottam, a barátom pedig harsonán és eufóniumon. Presser Gábor csodálatos ember! A vele együtt dolgozó zenészek szintén. Magas kvalitású művészek, de ennek ellenére rendkívül szerények, és egy pillanat alatt befogadtak minket. Fantasztikus volt velük muzsikálni, végig biztonságot és stabilitást éreztem. Nehéz szavakban elmondani, kellett egy hét, amíg beszélni tudtam róla, annyira a koncertek hatása alatt voltam – fogalmazott Solymosi Árpád.

Szuperprodukciók

Elmondta azt is, a kongresszusi központban március 12- én és 13-án négy koncertnek voltak a közreműködői.

Mindegyik telt házas előadás volt, összesen 8-9 ezer ember hallotta a gyerekeket az előcsarnokban, és őket is, ahogy Presserékkel muzsikálnak.

Ezt megelőzően március 5-én ketten részt vettek a Komárnóban rendezett két koncerten, ami szintén telt házzal ment. Igazi szuperprodukciókról van szó, melyeknek meghívott vendégei között ott volt Novák Péter, Falusi Mariann és Sena is, az Irie Maffia énekese.

– Nem volt szokatlan számunkra a könnyűzenei stílus, hiszen nemcsak klasszikus zenét játszunk, hanem jazzt is. Tagjai vagyunk a Miskolc Big Bandnek, tehát teljesen nyitottak vagyunk más zenei stílusokra is. A szuperkoncert utcazenei blokkjában vettünk részt. Az előadások egyfajta érzékenyítések is voltak. A közönséget a mi hátrányos helyzetű diákjaink fogadták muzsikával, Presser Gábor pedig a színpadon elmondta, kik vagyunk, milyen fontos munkát végzünk, és többször is megtapsoltatta a közönséggel a gyerekeket és minket is – sorolta Solymosi Árpád. Hozzátette: nagyon sokat köszönhetnek a szponzoruknak is, amely egy gépkocsi-forgalmazó cég. Hiszen ők fizették az utazásukat, a szállásukat, az ellátásukat, és máskor is lehetővé tették, hogy a diákoknak feledhetetlen élményben legyen részük.

(A borítóképen: Solymosi Árpád, Presser Gábor, Virág Csaba. Fotó: Olvasónktól)