Bizonyára már nagyon sok gyerek ismeri és szereti Sütit, a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságának kis alpakáját. És valószínűleg azt is sokan tudják, hogy a kis kedvenc az elmúlt hónapokban „naplót írt”, melyben beszámolt élete hat hónapjának legizgalmasabb eseményeiről.



Mindennap gyakorol



A bejegyzések immár nyomtatásban is megjelentek, címe: Egy alpaka naplója – Süti kalandjai a Baráthegyi Majorságban. Eláruljuk, a napló kedves sorainak szerzője tulajdonképpen Almási Beatrix, a majorság kommunikációs referense, aki mindent tud Süti mindennapjairól.

– A napló most már elérhető a webshopunkban, a majorság rendezvényein és a miskolci termelői vásáron, ahol szintén ott vagyunk – sorolta Beatrix. – A könyvecske nagy öröm a gyerekeknek, de egyben támogatást is jelent az alapítvány fontos munkájához. A közösségi oldalon megjelent naplóbejegyzések egy része került a kötetbe, az illusztrációkat Szendrőy Szilvia készítette. Rendkívül kedves, helyes rajzok születtek, melyeket az illusztrátor valósághűen mintázott Sütiről. Mindenki ráismerhet a kis alpakára, aki járt már a majorságban. A kötetben egyébként szerepelnek Süti szülei is, Izabella, az anya és Pumukli, az apa – mondta a kommunikációs referens.

Forrás: Szimbiózis Alapítvány

Megtudtuk tőle azt is, hogy Süti már féléves, és szorgalmasan tanul, hogy ő is terápiás állat lehessen, akár a szülei. Elkezdődött a kiképzése, tanítómestere és gondozója Julcsi, aki szépen, apránként avatja be a tudnivalókba.

Mindennap gyakorolnak, hiszen hosszú út vezet a célig. Süti most már eltűri, hogy rajta legyen a kötőfék, hiszen ezzel is meg kellett barátkoznia. Még most is előfordul, hogy lerángatja magáról, de egyre ügyesebben sétál vezetőszáron. A majorság közösségi oldalára felkerült kis videón az is látszik, miként gyakorolja a szép, egyenletes, nyugodt sétát.

Igaz, Süti néha meggondolja magát, és vidáman szökken egyet-kettőt, de ilyenkor gondozója határozottan rászól, és a kis alpaka rögtön visszatér a nyugodt sétához. Sokat kell még gyakorolnia, hiszen Süti kissé öntörvényű, pajkos állat, de okos és jól tanítható, úgyhogy kiváló terápiás állat lesz belőle.

– A „bejegyzéseiből” álló kis könyv óvodásoknak és kisiskolásoknak készült, akik nemcsak a vidám szövegen szórakozhatnak, hanem ki is színezhetik a rajzokat. Sőt azt is megtanulhatják, hogyan kell alpakát rajzolni lépésről lépésre, hiszen a napló erre is útmutatást ad. A gyerekek ezenkívül egy rövid bejegyzést találhatnak arról, mit jelent a terápiás állat kifejezés, kik azok, akiknek szükségük lehet állattal segített terápiára. Ezzel érzékenyítjük kis olvasóinkat – tette hozzá Almási Beatrix.



(A borítóképen: Süti és Almási Beatrix a naplóval)