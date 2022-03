Egy Kijev mellől menekülő család - nagyszülők, anyuka, apuka és kislány - hagyta a záhonyi határállomáson a kis fehérpamacsos selyemmajmot. Azt kérték, hogy a Nyíregyházi Állatpark fogadja be, mert az egzotikus állattal bonyolult lett volna a további utazás németországi végcéljuk felé – olvasható az állatpark közösségi oldalán.

– Azóta az állatkert munkatársai autóval érte mentek és biztonságba helyezték Kátyát, a nőstény majmocskát. Az állatmentők szállást ajánlottak fel a család számára is, de ők folytatták útjukat Budapestre. A park legújabb, befogadott lakóját az állatorvos megvizsgálta és egyedi azonosítóval is ellátta. A mindössze 14 centiméteres 200 grammos szörmók mentálisan és fizikálisan is jól van. Nagy étvággyal fogyasztja a napi eledelét, amely gyümölcsökből, főtt húsból és ízeltlábúakból áll. Egyelőre még karanténidejét tölti, de hamarosan látogatható lesz. Menekülése során a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) munkatársai is összefutottak vele.

Meg kellett válniuk tőle

– Több segélyakciót is indítottunk az elmúlt időszakban az ukrán-magyar határra a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség (MÁTSZ) tagszervezeteként. Záhonyba, a Nébih által kialakított állategészségügyi állomásra is vittünk tápadományt – idézte fel Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke. – Megláttam egy édesapát ott, aki kisbabával sétálgatott. Megkérdeztem tőle oroszul, hogy vannak-e állataik. Mondta, hogy igen és amikor közelebb mentem a kombi személyautójukhoz, láttam, hogy négy felnőtt, egy kisgyerek, három kutya és egy cica utazott benne. Adtam nekik 6 kiló, kisebb kiszerelésű csomagokból összegyűjtött tápot. Aztán, ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy Stuttgartba igyekeznek és hogy egy egzotikus állatuk, majmuk is van. Azt hittem, hogy csak tréfálkozik a férfi, de aztán kivett hátulról egy fadobozt, amiben egy selyemmajmocska rejtőzött. Nagyon cuki volt, de jeleztem a gazdájának, hogy majomra nem készültünk. Aztán később megnyugodva olvastuk a Nyíregyházi Állatpark oldalán, hogy befogadták az állatkát és ott vendégszerepel most.