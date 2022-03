Igazi állatszeretetről tesz tanúbizonyságot a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC), amely egy fergeteges, ingyenes kosárlabda-mérkőzésre invitálja pénteken az állatbarátokat.

Mindazokat várják, akik kedvelik a sportot, és szívesen adakoznának a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) árva négylábú lakói számára.

A MEAFC-Miskolc és a Békési Gladiátorok felnőtt NB I.-es csapata közötti összecsapás 2022. március 4-én 17.30-tól lesz az Egyetemi Körcsarnokban.

A szervező klub öt adománygyűjtő pontot helyezett el a Miskolci Egyetemen, amelyek már hétfőn megnyíltak: a körcsarnok 3. irodájában, az Uni-Hotel konditermében, a Gasztroműhely egyetemi menzán, az A/3-as épület diszpécseri pultja mellett és az A/4-es épület portásfülkéjével szemben.

Bárki adakozhat

– Több olyan sportolónk is van, aki mentett kutyust fogadott örökbe. Magam is egy mentett keverék kutyus, Burger gazdija vagyok, akit a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyéről fogadtam örökbe még kölyökként. Annak ellenére, hogy árva volt, nagyon jó természetű, rendkívül hálás, és sosem csinált semmi rosszat – mesélte Chvatal Tünde, a rendezvény koordinátora a szervező MEAFC részéről. – Egyébként pedig jó kapcsolatunk van a Miskolci Állatsegítő Alapítvánnyal, mert az egyik kosaras kisfiúnak az anyukája Horváth Rita, a MÁSA telephelyvezetője. Tőlük is tudjuk, hogy mindig jól jönnek az adományok. Leginkább konzerv- és száraztáp kutya- és macskaeledelre, fertőtlenítő- és tisztítószerekre, macskaalomra, etetőkre, itatókra, pórázokra, gumikesztyűre és játékra vagy pénz­adományra lenne szükség. Utóbbiból az állatok egészségügyi ellátásának költségeit fedeznék. Az adományozás lehetőségét az egyetemi körlevélben és a közösségi médiában is meghirdettük, hogy más jótékony egyetemi polgárok szintén tudjanak hozzá csatlakozni.

