Az 1,4 milliárd forint értékű „Magyar Zsidó Örökség Útja Kelet-Magyarországon” című projekt célja egy olyan településeken átívelő komplex turisztikai termék létrehozása, amely biztosítja a magyar zsidó kulturális és történelmi örökség fenntartását és annak bemutatását. A zarándok­útvonal helyszínei: Miskolc, Sátoraljaújhely, Nagykálló, Nyírtass és Makó. A keretösszegből 331 millió forint jutott a sátoraljaújhelyi beruházásra, amely során a zsidó szokásoknak megfelelően alakították ki a szobákat, létrejött egy konyha és egy kiállítási tér is – hangzott el a rendezvényen.

Kiváló lehetőség

Ezen dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár elmondta: Sátoraljaújhely a haszid zsidóság egyik fontos központja lett az 1700-as évek végén. A városban élt a 19. században Teitelbaum Mózes, a csodarabbi, aki a legenda szerint még Kossuth Lajost is kigyógyította a torokgyíkból, közben megjósolva azt, hogy egy nagy formátumú ember lesz egyszer az akkori kisgyerekből. Emlékeztetett rá, hogy az ő sírjához évente sok ezren látogatnak el a világ minden részéből Újhelyre. Mások mellett számukra lesz kiváló lehetőség a most megnyílt zarándokház – közölte. Kiemelte: a projekt nemcsak a zsidó kulturális és szellemi örökség megmaradásához járul hozzá, de komoly idegenforgalmi fejlődés is várható az érintett településeken. Aláhúzta: ma Európában talán Magyarországon gyakorolhatják a legnagyobb biztonságban vallásukat és kultúrájukat a zsidó közösségek.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke kifejtette: a beruházássorozattal nemcsak a zsidó kultúra iránt érdeklődőket szeretnék megszólítani, hanem azokat is, akiknek szívében ott van a „hordozható haza”. Ők azok, akik más országban élnek, és már nem is beszélnek magyarul, de egy belső késztetés alapján időről időre ellátogatnak Magyarországra, elődeik földjére – magyarázta.

Szamosvölgyi Péter, Sá­toraljaújhely polgármestere kifejtette: a város történetének legszebb időszakát „fényes Újhelynek” nevezik, amikor óriási ütemben fejlődött a település. Ennek az időszaknak 6200 zsidó ember is a részese volt. „Önök ide hazajöttek” – közölte a polgármester, utalva a város kiemelkedő zsidó hagyományaira.

Varga Elek, a helyi zsidó egyesület elnöke kiemelte: a megvalósításhoz rendkívül sok segítséget kaptak a zsidó közösségektől és a város önkormányzatától is. Mint hozzátette, a későbbiekben a legfelső szintet szeretnék felújítani, amire most nem jutott pénz, kialakításra vár egy rituális fürdő, és kívülről rendbe tennék az egykor kollégiumként is működő épületet, amely egyébként az önkormányzaté, és 10 évre adták bérbe az üzemeltetőknek. A közösségi házban egyébként jelenleg több mint félszáz ukrajnai menekültet látnak vendégül.

(A borítóképen: Markovics Zsolt miskolci főrabbi, dr. Latorcai Csaba, Varga Elek, Jakob Gold brooklyni rabbi, Szamosvölgyi Péter és Heisler András)