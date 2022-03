Nyolc évvel ezelőtt a helyi nemzetiségi önkormányzat égisze alatt kezdték el, akkor még 16 fővel, a kosárfonást és a szőnyegszövést Szikszón Glonczi Zoltánék. Később egyesületi formában vitték tovább a tevékenységet, amellyel sok megkeresést kaptak bemutatókra, rendezvényekre, kiállításokra is az évek alatt. Zoltán jelenleg a szülei gará­zsában kialakított műhelyben folytatja a kosárfonást, ahol bizony szűkös a hely, így minden vágya, hogy egy megfelelő helyiségbe költözhessen át, ahol jobban elfér.



– Teljesen a nulláról kellett megtanulnom ezt az ősi szakmát. Sajnos ma már nagyon kevesen művelik, így azért is fontosnak tartom, hogy csináljam és tanítsam, mert nagy veszteség lenne, ha teljesen eltűnne ez a tudás – magyarázza.



Folyamatos tanulás



Az alapokat a világhálón fellelhető anyagokból, videókból leste el, ami nem volt egyszerű, ugyanis nagyon kevés magyar nyelvű anyag található. Aztán egy tanfolyamot is szerveztek Szikszón, amelynek köszönhetően a hivatalos végzettséget is megszerezte. Azonban ez még mindig csak az alapokat jelentette, így magát kellett hogy képezze: felkutatta azokat a mestereket, akik csinálják még a kosárfonást az országban. Ez sem egyszerű azonban, van, aki feltétel nélkül segít és átadja a tudását az érdeklődőnek, de olyan is akad, aki pénzt kér érte, vagy elzárkózik tőle.



– Ez egy folyamatos tanulás, az ember soha nem jut el oda, hogy kijelenthesse, én már mindent tudok. Még mindig vannak olyan tárgyak, munkafolyamatok, amelyeknél gondolkodnom kell, segítséget kérnem, hogy miként is kell megcsinálni. Szeretnék a bútorkészítésbe is beletanulni, így ez is egy nagy feladat lesz még – mondja Glonczi Zoltán.



Folyamatosan igyekeznek a felkéréseknek is eleget tenni az egyesülettel, járnak bemutatókra, kiállításokra, tanítanak, gyereket oktatnak, de mindezt munka mellett kell megoldani. Zoltán ugyanis a kosárfonást is munka mellett végzi, mert ebből a tevékenységből nem lehet megélni.



– Az utóbbi években nőtt az érdeklődés a fonott termékek iránt, szeretik az emberek a természetes anyagokat a lakásban, de jellemzően a megyén kívülről, a fővárosból vagy a Dunántúlról kapok megrendeléseket. Helyben sokallják az árát, pedig itt kézi munkáról van szó, ami kemény fizikai munka, egyedi termékekről, és az alapanyagnak is komoly ára van. Én kifejezetten az erre a célra termesztett, előkészített amerikai füzet vásárolok, ebből lehet tartós kosarakat készíteni. Amit gépesíteni lehet a folyamatban, azzal rendelkezünk. Nagyon büszke vagyok rá, hogy sikerült beszereznem egy több évtizedes hántoló-hasító gépet, ami nagyban megkönnyíti a vesszők előkészítését – mondja.



Glonczi Zoltán hozzáteszi, nagyon szereti a kosárfonást, ezért csinálja elsősorban. Kikapcsolja, gyakran előfordul, hogy egy teljes éjszakán vagy akár 24 órán keresztül is dolgozik. Boldoggá és elégedetté teszi, ha kitalál valamit, és az a vesszőhalomból testet ölt, elkészül.



(A borítóképen: Glonczi Zoltán a frissen elkészült termékeivel)