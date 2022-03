Az újítások terén belelendült a Mercedes, az elmúlt időszakban egymást érték a bemutatók. Az EQC SUV bemutatása után az EQV, majd az EQA következett, az EQS pedig a közelmúltban fedte fel bájait.

Szerencsére azonban az újdonságok mellett a hagyományos értékeit is sikerült megtartania a gyárnak. Így pedig megadták az esélyt azoknak is, akik jelenleg még nem akarnak búcsút inteni a belső égésű motoroknak.

Forrás: STEFLER BALAZS

Van párhuzam

Az ember önkéntelenül is párhuzamot keres a normál modellpalettán található GLA szabadidő-autóval, ami esetünkben a 190 lóerős teljesítményazonosság elvét követve a 220 d verzió. A gázolajos „féltestvér” – nem meglepő módon – több lényeges ponton is jobban áll, mint a zöld filozófiát követő újdonság: egyrészt listaáron számolva 5,8 millió forinttal olcsóbb, másrészt bő 4 mázsával (!) kevesebbet nyom a mérlegen. Itt és most természetesen nem a típusválasztás ésszerűsége a mérvadó, ám egy-két adat segíthet jobban képbe helyezni az EQA-t.

400 kilométer

Ami a mindennapi használatot illeti, a teljes töltéssel elérhető hatótávolsággal valahol 400 km körül érdemes kalkulálni (az NEDC-szabvány 486, az életszerűbb WLTP 426 km-rel számol), nyugodt, intenzív gyorsításokat mellőző vezetéssel jól kontrollálhatóan tartható a 16-19 kWh/100 km-es energiafelhasználás. A domborzati viszonyoknak megfelelően erősen kontrasztosan fogyaszt és tölt vissza a padló alatti telepekbe, vélhetően ez lesz majd az egyik legfontosabb olyan viselkedési sajátosság, amivel az EQA gazdája hosszú távon eljátszadozhat. Nagy segítség a váltófülekkel kalibrálható motorfékhatás, itt a szabadonfutós gurulástól a szinte bólintós lassításig négyféle karakterből szelektálhatunk – ügyes, de összeszokást igényel. Hogy mennyire voltunk hatékonyak a gazdálkodj okosan villanyautós megfelelőjében, azt a rekuperáció mértékét mutató műszerfali menüben csekkolhatjuk.

Forrás: STEFLER BALAZS

Súlyos példány

A vaskos saját tömeg egyelőre megkerülhetetlen velejárója az elektromos autózásnak. Sík szakaszon haladva vagy éppen enyhe manőverezésnél nem érezni a 2 tonna feletti súlyt, erősebb fékezésnél, egy-egy körforgalmon lendületesen áthaladva azonban tudtunkra adja batárságát. A légies mozgás tehát kizárva, de otthonosság tekintetében dicséretes az EQA. Kellemes az utastér atmoszférája, a hátsó középső hely kivételével jól elférünk, a dizájn abszolút modern, a funkciók jól értelmezhetők. Az Edition 1 kivitel rózsaarany színkoncepciója igazán különleges, ezt azonban jó eséllyel inkább a hölgyek konfigurálják majd. Legalábbis remélem.

Eminens módjára tudja a villanyautózás alapvető csínját-bínját az egyre szélesedő EQ-paletta legkisebb tagja, a szemlélettel azonosulni és a márkahűséget kifejezni a fronthajtású 250-es verzió is tökéletesen megfelel. Más kérdés, hogy ezért csaknem 20 milliót kell kicsengetni.

Forrás: STEFLER BALAZS

TETSZETT

• dizájn, minőség

• hatótáv

• motorfék-variációk

NEM TETSZETT

• nagy saját tömeg

• vételár

• burkolat nélküli motortér

Mercedes-Benz EQA 250

Max. teljesítmény: 140 kW/190 LE

Max. forgatónyomaték: 375 Nm

Hossz./szél./mag.: 4463/1834/1620 mm

Tengelytáv: 2729 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1585/1584 mm

Fordulókör: 11,4 m

Tömeg/terhelhetőség: 2040/430 kg

Csomagtér: 340-1320 l

Akkumulátor kapacitás: 66,5 kWh

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,9 s

Max. sebesség: 160 km/h

Átlagfogyasztás: 17,7-19,1 kWh/100 km

A modell alapára: 19 372 000 Ft

(Cikk forrása: Autó-Motor)