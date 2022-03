Egyszerű változtatásokkal a kormányok és az egyes emberek is jelentősen hozzájárulhatnak a globális károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez – állapította meg egy független kutatáson alapuló új tanulmány (Six key lifestyle changes can help avert the climate crisis, study finds), amely egyebek mellett az egészséges, főként növényi alapú táplálkozást és az elektronikai cikkek legalább hét évig tartó használatát szorgalmazza.

A tanulmány (Six key lifestyle changes can help avert the climate crisis, study finds) szerint 6 életmódbeli változtatás már visszafoghatná az elszabadult fogyasztást, amely részben a klímaválság okozója.

A Leeds Egyetem tudósai, az Arup mérnöki tanácsadással foglalkozó cég és a világvárosok C40-es csoportjának szakértői által végzett kutatás (The Future of Urban Consumption in a 1.5oC World) szerint a 6 életmódbeli változtatással a károsanyag-kibocsátás oly mértékben csökkenthető, amellyel a globális felmelegedés a nemzetközileg elfogadott, biztonságos 1,5 Celsius-fokon tartható.

Az ugrás az új klímamozgalom

A tanulmány megjelenésével egy új klímamozgalom is elindult, amelynek Az ugrás (The Jump) a neve, és arról igyekszik meggyőzni az embereket, hogy hosszabb-rövidebb ideig próbálják ki és vállalják a szóban forgó 6 változtatást.

Tom Bailey, a kampány társalapítója hangsúlyozta: ezzel egyszer s mindenkorra véget vethetnek annak a vitának, hogy lehet-e szerepe az állampolgároknak a bolygó megóvásában, vagy sem. – Nincs időnk tovább várni, most mindenkinek lépnie kell – fogalmazott.

Március elején az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) minden eddigi legborúsabb figyelmeztetése szerint, a klímaválság rohamos gyorsulása miatt kis esélyünk maradt arra, hogy elkerüljük a legsúlyosabb pusztítást.

Bailey szerint, mivel a világ az ökológiai összeomlás szélére jutott, ezért a következő évtizedben a fogyasztói társadalom helyett működőképes alternatívára van szükség.

A kutatás rávilágított a többi közt arra is, hogy a klímavédelemben a kormányoknak és a magánszemélyeknek kell a legnagyobb szerepet vállalnia.

Az kampány arra kéri az embereket, hogy 1, 3 vagy 6 hónapig fogyasszanak zömmel növényi alapú táplálékot, pocsékolás nélkül; ne vegyenek évente háromnál több új ruhadarabot; használják legalább hét évig elektronikai eszközeiket; minimalizálják a repülővel megtett utazásaikat; szabaduljanak meg gépjárműveiktől, ha tudnak, ha pedig nem, akkor csak hosszabb utazásokra használják azokat; forduljanak a megújuló energiaforrásokat hasznosító megoldások felé otthonukban.

A tanulmány a világ nagy városaiban élő emberek fogyasztásának hatását vizsgálta. Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a fenti 6 lépés 25-27 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok globális kibocsátását.

Bailey véleménye szerint az egyéni változtatások közösségi szintű változtatásokat indulkálhatnak, melyek rendszerszintű változást eredményezhetnek, de már az is nagy hatásfokú lenne, ha sokan csak néhány változtatást vezetnének be az életükbe. „Nem a kőkorszakba kell visszatérni, csak meg kell találni az egyensúlyt. Éljünk az örömöknek, ne a dolgoknak" – hangsúlyozta.

Ben Smith, az elemzést végző Arup cég igazgatója azt emelte ki, hogy a tudományos bizonyítékok gyarapodásával egyértelmű, hogy a társadalom minden rétegének cselekednie kell.”

A klímaváltozás mindannyiunk felelőssége: így vagy úgy, de mindannyian hozzájárulunk.