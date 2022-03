Kezdődik a madarak költési időszaka. A széncinegék márciustól a nyár második feléig raknak fészket. Ekkor országszerte gyakran megfigyelt jelenség, hogy a postaládákat választják fészkelőhelyül – hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A széncinege hazánk legtermetesebb és a településeken is legelterjedtebb cinegefaja. Ez egyrészt azért van így, mert rendkívül változatos az étrendje: rovarokon túl nagyobb ragadozó madarak elejtett pocokzsákmányából, törpedenevérek, énekesmadarak, sőt elhullott nagyvadak tetemeiből is táplálkozik. Másrészt említendő a szaporasága: évente több fészekaljat nevelhet, az utolsót akár október-november folyamán is. Még érdekesebb, hogy gyakorlatilag bárhol képes fiókái számára otthont teremteni.

Fészkelőhelyét találták már alagcsőben, vázában, kerítések és korlátok üreges részeiben, útterelő bójában, állítva tárolt matractekercsben, felfordított virágcserépben, kandeláberben, kéményben, cserépedényben, vascsövekben, utcai cigarettacsikk-gyűjtőben is. Így talán nem meglepő, hogy a mesterséges odúra sokban hasonlító kinti postaládákat is fészkelésre alkalmasnak tekinti.

Meg lehet előzni

A bedobott küldemények kárt okozhatnak a tojásokban és sérülést a fiókákban, így bő egy hónapon át nem lehet rendeltetésszerűen használni a levelesládát, ha épségben akarjuk őket tudni.

Az MME ajánlása szerint a probléma megelőzhető: ahhoz, hogy ne tudjanak ide beköltözni a cinegék, érdemes olyan postaládát vásárolni vagy barkácsolni, amelynek levélbedobó nyílását felső zsanéros billenőajtó védi, vagyis nincs állandó röpnyílása. Az is segíthet, ha mesterséges odút telepítünk a közelbe, lehetőleg közvetlenül a postaláda mellé, épület vagy kerítés oldalára – a közhiedelemmel ellentétben ugyanis nem feltétlenül kell fák magasára helyezni. Ezt azután is érdemes megtenni, ha megkezdte a fészke építését a kis madár, a postaláda nyílásának betömése után a szomszédos odút fogja választani. Az átszoktatáskor az odú nyílása nézhet az utca felé, de később érdemes a védettebb belső rész, kert felé tájolni a bejáratot.

Ha mégis beköltözik a postaládánkba egy cinege, akkor az egyesület szerint legjobban tesszük, ha cetlire írt üzenettel hívjuk fel a postás figyelmét, hogy a küldeményeket ideiglenesen alternatív gyűjtőhelyre dobja, például a kerítésre akasztott szatyorba.

(A borítóképen: Betonalkalmatosságban talált magának helyet a cinege)