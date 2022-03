A miskolci Helynekem 2015-ben és 2018-ban is megkapta az Év Vidéki klubja díjat, amit az aktívan koncertező zenészek szavaznak meg. Emellett én a Slam Poetry Miskolcra vagyok a legbüszkébb, amit már kilenc éve vezetek, és az egyik legjobb vidéki slam klub az országban, március 25-én pénteken az ötvenkettedik estünket rendezzük, a közösség tagjai pedig megállják helyüket az országos bajnokságokon is, vagy éppen irodalmi, zenei pályán érnek el sikereket - mondta el Barcsai László programszervező. Természetesen a koncerteket látogatják a legtöbben a szórakozóhelyen, de egyre népszerűbbek slam-estek is, ezen kívül a legjobb kortárs írók, költők könyvbemutatói, illetve a Műút folyóirattal közös rendezvényeink vonzzák még a kultúrakedvelőket. Következő slam versenyünk előtt a Pavilon nevű spoken word, alter hip hop formáció melegíti be a közönséget. Irlanda Áron zenei egyvelege festi alá Irlanda Kristóf szövegeit, vers, dal, slam, rap. Utána indul a verseny. Egy kör, téma megkötés nincs, még lehet jelentkezni bárkinek a [email protected] címen - hangsúlyozza az est házigazdája.

Új formáció, megszokott helyszínen

A Pavilon projektről a slam poetry versenyek állandó résztvevőjét Irlanda Kristófot kérdeztük.

"Saját verseimet, dal, slam, rap szövegeimet fűztük össze Áron zenei vegyesvágottjával. Loopgép segítségével gitár, hegedű, egynéhány rézfúvós és énekbetétek kerülnek felvételre, majd az ezek által teremtett műfaji kavalkádra szövegelek. Voltunk a Három Hollóban, a Gödör Undergroundban Pesten a Király utcában, valamint Sátoraljaújhelyen a Szoba bisztróban. Huszonötödikén lesz a negyedik fellépésünk, ráadásul pont azon a helyen, ahol nem csak, hogy mindketten dolgozunk, de ahol annak idején először álltam saját szöveggel színpadra. Ennek már lassan tíz éve. Huszonhetedikén, vasárnap megyünk Pestre, újra a Gödör Undergroundban fogunk muzsikálni. Terveink szerint hamarosan stúdiófelvételt csinálunk, valamint egy videóklip is lassan készülget. Fogarasi Gergely fogja rendezni. Egyelőre elég nehezen megfogható az, amit csinálunk. Rétegzene, ez biztos. Olyan rap, ami előszeretettel keveri a klasszikus, az alternatív, a jazz, a blues és a folk stíluselemeket. Szövegközpontú műfaji kavalkád. Néha a zenére születik a szöveg, néha fordítva. Kiegészíti, aláfesti, atmoszférába helyezi egyik a másikat" - fogalmazta meg a slammer.