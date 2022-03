Sikeres hónapok állnak két fiatal futballbíró mögött. A 22 éves Dédesi Mátyás és a 23 esztendős Elek Balázs neve többször is elhangzott az MLSZ megyei igazgatósága illetékes bizottsága által a napokban tartott díszvacsorájukon. Mindketten 2017-ben kezdték, az ötért oklevelet vettek át, majd habot kaptak a tortájukra: előbbit az év ifjúsági játékvezetőjévé választották, utóbbit pedig az NB III.-as asszisztensi keretbe sorolták.



Új fejezetet nyitott



– Senki nem súgta meg, hogy díjazni fognak, de reménykedtem, sőt titkon számítottam rá, ezért izgultam is – mondta Dédesi Mátyás, majd hozzátette: – Amikor szólítottak, átvillant bennem, hogy az elismerésem tökéletes visszajelzése a befektetett munkámnak. Talán az alázatomért, a szakma szeretetéért és a mutatott teljesítményemért voksoltak rám az elöljáróim. Életemben most lezárult egy korszak – köszönet érte a mentoromnak, dr. Varga Zsolt egykori FIFA-jelvényes asszisztensnek, a megyei fekete ruhások elnökének –, és új fejezetet nyitottam. Nem győztem a társaim gratulációit fogadni, a családtagjaim pedig nagyon örültek, és büszkék voltak rám. A kupát és az oklevelet otthon a többi serlegem mellé tettem, van néhány, ugyanis egykor kosárlabdáztam és teniszeztem, így gyűjtöttem pár ereklyét.

Arra a kérdésre, hogy mit mondtak egymásnak a legjobb barátjával, Dédesi Mátyás ezt válaszolta:

– Én azzal biztattam Balázst, hogy ha minden jól megy, akkor nem olyan sokára együtt is utazhatunk az NB III.-as meccsekre, a cimborám viszont azon „kesergett”, hogy nem együtt lettünk díjazottak, ő ugyanis már korábban kiérdemelte az Év Ifj úsági Asszisztense kitüntetést, én pedig most síposként léptem a nyomába. A szépreményű sípos portréjához tartozik, hogy nem csupán a zöld gyepen jár az élen, hanem a tanulásban is: negyedéves hallgatója az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának, és most úgy gondolja, hogy büntetőügyészként fog majd dolgozni.



(A borítóképen: Dédesi Mátyás és Elek Balázs jól haladnak a ranglétrán)