Több mint egy éve, hogy Miskolc utcáin is megjelentek a Wolt-os futárok. Ezen időszak alatt már kialakultak a felhasználói szokások, sőt, rendelési rekordok is születtek. A legtöbbet vásárló felhasználó összesen 189 rendelést bonyolított le a cég applikációján keresztül. Olyan felhasználó is akad, aki a változatosságra esküszik, ezért már 29 különböző éttermet próbált ki ily módon. Ugyanakkor nem mondható el a változatosságra törekvés arról a megrendelőről, aki 86-szor rendelt hamburgert árusító helyekről. A legnagyobb értékű rendelés rekordja pedig 67 ezer 669 forint volt eddig.

A miskolciak körében a legnépszerűbb kategóriák közé tartozott a csirke és a pizza is, ám a hamburgert semmi nem múlta felül. Sajtburgerből több mint tízezer darabot rendeltek a nyitástól eltelt egy éven belül, egy igazán elkötelezett felhasználó pedig 149 darabot kért házhoz kedvenc ételéből.

Legtöbben ebédet rendelnek

A legrövidebb idő alatt házhoz szállított rendelés mindössze két percig tartott. Az utolsó hétköznapokra jellemzően már elfogyhat a hétvégén betárazott készlet, ezért is lehet a legnépszerűbb rendelési nap a csütörtök, a legnépszerűbb rendelési időszak pedig egyértelműen az ebédidő. A szolgáltatás 2018 óta érhető el Magyarországon, mára már 26 városban van jelen, köztük Miskolcon. Hamarosan az applikáción keresztül már nem csak éttermektől lehet házhoz rendelni, hanem akár élelmiszer- vagy ruházati üzletből, virágboltból, drogériából, gyógyszertárból. Ez a szolgáltatás fokozatosan válik elérhetővé a vidéki városokban, így Miskolcon is - mondta Sabjányi László ügyvezető igazgató.