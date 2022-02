Sárospatak diákváros jellege fél tucatnál több kultikus törzshelyet hozott létre az elmúlt évtizedekben. Vajon kinek, hol voltak a törzshelyei? Hova szerettek és szeretnek ma járni a helyiek? Erről érdeklődtünk, korábban Miskolcon, most megyénk néhány nagyobb városában.

Tibor az életéből hármat töltött Patakon, de ma is rácsodálkozik, hogy milyen sok szórakozóhely várta a diákokat a fáradságos szellemi munka után a kisvárosban. A két cukrászdában, vagyis a Nagycukiban és a Kiscukiban szinte mindenki megfordult akár gimnazistaként, akár főiskolásként töltötte a diákéveit Sárospatakon. Főleg randizni jártak ezekre a helyekre a fiatalok. Mindkét helyen a remek sütik mellett akár szeszes italt is lehetett fogyasztani. De sokak emlékezetében élénken él a Strand Bisztró, vagyis a Strandbityu, és sok olyan pataki diák van, aki a Megyerben a pincehelyiségből sürgős dolga akadván iszkolt felfelé sietve a meredek és hosszú lépcsősoron az annak tetejéből nyíló illemhelyiségbe. A (Körül) Karcsi főleg a főiskolások találkozóhelye volt, ott tartották meg minden évben a nem hivatalos gólyaavatót is – emlékezik vissza Tibor.

Sátoraljaújhely belvárosában a Gyöngyvirágban, vagyis a Gyöngyiben múlatták az időt szívesen az emberek és kultikus helynek számított a Halászcsárda is, amit jelenleg az önkormányzat működtet – meséli József, aki gyerekkorától a városban él. Egy kisebb kirándulással is felért, mégis sokan látogattak el az Alsó- és Felső Turistába, a tejbár pedig szintén egy ikonikus hely volt Sátoraljaújhelyen – emlékezik. Hozzátette: ugyancsak kultikus helynek számított a városban a Pincekert Söröző is. Az Ipartestületbe és a Háromlépcsősbe pedig leginkább a munkából a buszhoz siető vidéki munkások tértek be egy pálinkára vagy egy sörre – mondta.

Kiállíta az idő próbáját

Az egykori ózdi szórakozóhelyek közül az idő próbáját egyértelműen kiállta a Rio Disco. Néhány hónappal ezelőtt ünnepelhette fennállásának harmincadik évfordulóját. A ’90-es években az ország egyik legjobb klubjának tartották, az is volt. A hazai könnyűzenei életben nem volt olyan zenekar, formáció, ami ne fordult volna meg a Rióban. A külföldi sztárok közül is többen léptek fel Ózdon, ehhez a körhöz tartozik Ice Mc, a Scooter, vagy éppen a Flip da Script. Tizenévesen itt szórakozott Majka, és több ezer ózdi. Szerelmek szövődtek, amelyekből házasságok és gyerekek lettek. A Rió Discó sokak számára nosztalgikus hely, amely mind a mai napig várja hétvégenként a fiatalokat. A nyári időszakban zárva tart, ekkor egy-két kilométerrel arrébb, a Monster Beachen lehet kiengedni a gőzt.

Ózdon egy másik kultikus hely is működött éveken keresztül. A korábbi Tulipán áruházban alakították ki a Kelly Biliárdszalont, amely a szórakozás mellett a biliárd és a darts otthona volt a városban. Itt is sok kulturális programot tartottak, zenekarok szórakoztatták a közönséget, a Rió előtt általában itt tartották a fiatalok a gyülekezőt. Az ezredforduló után azonban a Kelly bezárt, jelenleg használtruha üzlet található a helyén.

Mi a szíve csücske?

Kormos Enikő Szerencsen a Buffalo Bill Western Étteremre esküszik, ez a szíve csücske a városban, olyan biztos pont, ahová bármikor elmehet, ha kedve tartja. Ide jár a barátaival, egyedül, a családjával hétköznap és hétvégente, itt kávézik, sőt még a családi eseményeket is itt ünneplik meg. Szereti az itteni különleges westernes hangulatot, berendezést, de szerinte a vadnyugati ízvilág az ételekben is visszaköszön. Nagyon jónak tartja a kiszolgálást, mert mindent a vendég igényeinek megfelelően készítenek el.

Juhász Péter szerint Szerencsen a Pont. Club & Bar a legjobb hely. Ő legtöbbször ide jár szórakozni. Szinte mindennap betér a bárba csak azért, hogy beszélgessen az alkalmazottakkal. Hétvégente esténként a barátaival is gyakran tölti az idejét ezen a helyen. A hely kedvező áraival, gyertyafényes kellemes hangulatával és a remek kiszolgálással vette le a lábáról, nem utolsósorban pedig azzal, hogy itt vízipipázni is lehet, ami Szerencsen, sőt még a környéken is különlegességnek számít.

Indul játékunk

Három kategóriában keressük, hogy melyek ma a megye legjobb törzshelyei. A jelölési szakaszt követően 2022. február 28-tól szavazással egybekötött nyereményjáték indul, ahol a szavazók és a törzshelyek is nyerhetnek. A jelöléseket a boon.hu/torzshely oldalon várjuk.

(A borítóképen: Az ózdi Rio Disco kiállta az idő próbáját)