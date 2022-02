A néphit szerint, ha a medve kijön a barlangjából február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, meglátja az árnyékát és megijedve tőle visszabújik téli pihenőjét folytatni, akkor hosszú lesz a tél. Ellenkező esetben hamarosan beköszönt a tavasz. A Miskolci Állatkert medvenővérei, Dorka és Borka minden évben vállalkoznak az időjóslásra. Gondozóik idén is kedvenc csemegékkel segítettek rá, hogy megmutassák magukat. Miután megették a finom falatokat, Borka visszabújt pihenni, míg Dorka továbbra is kint maradt kifutójában. Bár a néphagyományt az állatkert is ápolja, medvéik most egy kicsit megtréfálták az embereket.