Egy olyan kutatást említett, aminek keretében pszichológusok lemérték, hogy mennyi idő alatt esik az ember szerelembe. Kiderült, hogy 1,5-4 perc alatt dől el, hogy egy találkozásból szerelem lesz-e, vagy sem.

Nagy szemek

– A szerelem témakörét azonban mindenképpen a biológiával kell kezdeni. Mi az, ami néhány perc alatt megragad bennünket a másik emberben? Gyakran halljuk, hogy „szerelem első látásra”, tehát hogy ez az érzés hirtelen jön, és irányíthatatlan. Ez azonban csak részben igaz. Ugyanis komoly szerepük van az úgynevezett biológiai faktoroknak. Csak néhányat említenék ezek közül. Első pillanatban a másik ember arca ragadja meg a figyelmünket. Kutatások bizonyítják azt is, hogy a nőknek a markáns arcvonalú férfiak tetszenek, a férfiaknak pedig a nagy szemű, harmonikus vonású nők. A következő a másik ember alakja. A széles vállú, izmos férfiak és széles csípőjű nők sokkal vonzóbbak azoknál, akik nem ilyen testi adottsággal rendelkeznek. Ezek a külső jegyek azért fontosak, mert a szexuális ösztön elsősorban a szaporodás szempontjából fontos. A szaporodás nyilván sikeresebb, ha az említett jellemzőkkel rendelkezik valaki – sorolta Balogh Beáta.

Azzal folytatta, hogy az arc és az alak után a másik hangja is döntő lehet, hogy vonzónak találjuk-e, vagy sem. A hang ugyanis arról árulkodik, hogy mekkora az illető tesztoszteronszintje. A szaporodás akkor sikeres, ha a férfinak magas, a nőnek pedig alacsony. A mély hang az előbbiről árulkodik, a magas az utóbbiról. Tehát ösztönösen érezzük, hogy számunkra melyik nő vagy férfi vonzó. A kutatók azt is megfigyelték, hogy szívesen választjuk párunknak azt az embert, aki hasonló hangzással, dialektussal beszél, mint mi, hiszen abból tudni, hogy a mi közösségünkből vagy a miénkhez hasonlóból származik. Érdemes tudni azt is, hogy amikor vonzónak találunk valakit, és elkezdünk vele beszélgetni, a beszélgetés során elhangzottak csupán 7 százalékban befolyásolják a választásunkat. A testbeszéd 55 százalékban, a hang tónusa és sebessége pedig 38 százalékban.

Balogh Beáta klinikai szakpszichológus. Fotó: Bujdos Tibor

A kémia és a hormonok

– A szerelem tulajdonképpen nem más, mint kémia, és a hormonjaink tehetnek a szerelem különböző szakaszaiban megélt érzésekről is – jelezte a szakpszichológus. – Természetesen nem ez jár a fejünkben, amikor erős vonzalmat érzünk valaki iránt, de tisztában vagyunk vele, hogy ilyenkor különleges érzelmi állapotban vagyunk. A szerelemnek különböző fázisai vannak. Az első szakasz a vágyakozás. A másik tetszik nekünk, de még nem ismerkedtünk meg vele. A következő lépcsőfok a vonzódás. Ekkor már kapcsolatba kerültünk egymással, beszélgettünk, már voltak közös élményeink is. Ezt a szakaszt úgy lehet jellemezni, hogy „rózsaszín szemüvegen keresztül látjuk a világot”. Ha meglátjuk a másikat, izzadni kezdünk, erősen kalapál a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, és kiszárad a szánk. Tehát heves érzelmi állapotba kerülünk. Szakemberek azt is kimutatták, hogy ebben a szakaszban a szerelem szinte ugyanolyan hatással van ránk, mint a kokain. Nem tudunk aludni, de ennek ellenére tele vagyunk energiával, és csak „rá” tudunk gondolni. Megfigyelhető, hogy frissen létrejött párok a partnerüket és a kapcsolatot is elkezdik idealizálni, túlértékelni. Végül elérkezünk a harmadik szakaszhoz, a kötődés kialakulásához. Érdekesség, hogy a kötődésért felelős hormonok segítik a más, számunkra fontos emberi kapcsolatokat is. Például az anya-gyerek vagy az erős baráti kötelék hosszú távú fennmaradását – mutatott rá a szakpszichológus.

Lelki szükségletek

Hangsúlyozta: a szerelem kialakulásakor nagyon fontosak az illető lelki szükségletei is. Mindenki szereti magát jónak megélni, értékesnek érezni és elfogadást kapni a másiktól. Akkor szeretünk bele a párunkba, ha ezt biztosítani tudja nekünk. Természetesen akkor harmonikus a kapcsolat, ha ez kölcsönös.

— A szerelmet egyébként többféle irányzat többféle módon magyarázza. Az egyik legismertebb a mélylélektani modell, miszerint abba szeretünk bele, aki a bennünk élő, vágyott archetípust (ősi) testesíti meg. Mit jelent ez? Az egyik, szerelemmel kapcsolatos archetípus a férfiban élő női kép, valamint a nőben élő férfikép. Ezeket az archetípusokat nagyon ősi képekből, valamint az általunk ismert és ránk hatással lévő fontos férfiakból és nőkből gyúrjuk össze. Akkor alakul ki szerelem első látásra, ha azzal az emberrel hoz össze a sorsunk, aki ezt a bennünk élő képet testesíti meg. Ez a kép természetesen tudattalanul él bennünk, konkrétan meg sem tudjuk fogalmazni, hogy milyen is az, de ha szembetalálkozunk vele, a tudattalan felismeri, és szerelmesek leszünk. A szerelem sodró erejű élmény, amikor azt érezzük, hogy megtaláltuk életünk párját – fogalmazott Balogh Beáta.