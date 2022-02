A kar már két évvel ezelőtt is csatlakozott a korábban Civil-díjat is nyert országos #nemluxustáska akcióhoz. A felajánlóknak ezúton is köszönik a segítséget.

Az év elején Horváth Zita rektor támogatásával, Kiss-Tóth Emőke, az Egészségtudományi Kar dékánja és Perge Anna védőnő, tanársegéd koordinálásával csatlakozott az intézmény az országos gyűjtőakcióhoz, amelynek keretében női higiénés termékeket rejtő táskákat ajánlhattak fel a segíteni vágyó egyetemi polgárok a hátrányos helyzetben élő lányok-asszonyok számára.

A gyűjtőkampány szellemisége szorosan illeszkedik az egyetem régióban betöltött harmadik missziós szerepéhez, amely szerint a térségben élők felzárkóztatása, életkörülményeinek javítása, egészségtudatosságának fejlesztése kiemelt küldetésük. Ennek megvalósításához ad keretet a még tavaly elfogadott Egyetemi Egészségfejlesztési Stratégia is.

A hallgatók, oktatók és dolgozók mellett a megye különböző településeiről, például Edelényből és Kazincbarcikáról baráti társaságok is vittek adományt. A táskagyűjtőpontokat az egyetem főépületében és az Egészségtudományi Kar Stefánia épületében alakították ki, ahol az akció keretében összesen 58, alaposan megpakolt táska gyűlt össze. Az adományokat a Máltai Szeretetszolgálat megyénk hátrányos helyzetű településein osztja szét a rászoruló hölgyeknek.