Erre most itt a csattanós válasz, elég ha rápillantunk az ötajtós és Shooting Brake verzióban is piacra dobott Arteonra. A típus ugyanis komoly eséllyel pályázhat a leglátványosabb Volkswagen díjára. Ez a középkategóriás autó lépes lekörözni a decens stílusú Passatot, emellett pedig a részletes, finom kidolgozásnak köszönhetően adott esetben még a prémiummodellek gyártóitól is csábíthat el érdeklődőket.

A félidős frissítéssel megérkezett a kupék és kombik sajátos ötvözetének tekinthető Shooting Brake verzió is, amellyel újabb közönség felé nyitott a VW. Ahogy a neve már sejteti, nem egy dobozszerű kombiról, hanem egy életstílus-autóról van szó, ennek megfelelően itt is kupés a befejezés. Őszintén szólva fura is lenne, ha a keret nélküli ajtókkal, és a számos vagány megoldással a Passat Variantra hajazna.

Különbségek

A hosszúság, szélesség és tengelytávolság terén nincs különbség a két verzió között, ugyanakkor a tető nem kezd annyira korán lejteni, mint az ötajtósnál, ami azt eredményezi, hogy ha minimálisan is, de nagyobb a fejtér a Shooting Brake-ben. Ami pedig a lábteret és kényelmet illeti, mindkét verzióról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni - pontosan ilyennek kell lennie az igazi utazóautóknak, egyedül azzal érdemes számolni, hogy kicsit mélyre kell ülni. A második sorban helyet foglalók külön klímapenelen állíthatják a befújt levegő hőmérsékletét és intenzitását, ugyanakkor az Arteonok is rávilágítanak valamire. Hiába óriási a lábtér és széles a karosszéria, hátul középen gyötrelmesen kicsi a hely, ráadásul a 4x4-es verziók miatt kialakított kardánbox sok teret elrabol.

Kifogástalan belső

A belső minősége egyébként kifogástalan, a 30-féle árnyalatban állítható hangulatfény közül pedig mindenki megtalálhatja a hozzá passzolót. A modellfrissítés során még inkább minimalista irányba vitték el az egyes részleteket, vagyis a dizájn továbbra sem fantáziadús. Ami viszont abszolút nem ízlés dolga, az a kezelhetőség: bár a hagyományos fényszórókapcsolót meghagyták, a klímát már nem tekerőgombokkal, hanem csúszkával lehet vezérelni. Kár érte! De azt sem értem, hogy a hagyományos gombok helyett a kormányon miért haptikus felületeket kell kezelni.

A praktikumot illetően jön a meglepetés: mivel az ötajtós csomagtérfedele a hátsó ablakkal együtt nyílik, csak minimális a Shooting Brake előnye. A 2 literes plusz egy 563 literes raktér esetében tényleg csak jelképes, ráadásul a gyakorlatban kipróbáltuk, hogy amit a kupé-kombi raktere elnyel, az ugyanolyan jól elfér az ötajtósban is. A következtetés az, hogy nem a Shooting Brake nyújt keveset, hanem a mezei Arteon múlja felül az elvárásokat.

Nem kell temetni

A másik fontos kérdés, hogy vajon érdemes temetni a dízelt? A válasz egyértelmű: nem! Ugyanakkor a benzinessel való összevetésben gyorsan világossá válik, hogy mennyire más a két motor karaktere. A 2,0 literes TSI 190 lóerős változata hidegen is alig hallatja hangját, kis gázadásra is szinte ugrik, és 1500-as fordulattól lineárisan adja le teljesítményét. Bár az Arteon kínálatában a 190 lovas változat jelenti a benzines verziók alját, 7,7 másodperces gyorsulásával és közel 240 km/órás végsebességével kifejezetten dinamikus. Az sem mellékes, hogy ez a teljesítmény még nagyon szépen útra vihető 4Motion hajtás nélkül is. És a fogyasztás? Ugyan a 8,3 literes tesztátlag egészen baráti, a 2,0 literes dízel 150 lóerős változatánál regisztrált 6,5 literes érték egyértelművé teszi, hogy nem kellene a gázolajosok ellen vallásháborút folytatni. A hidegindításnál kissé zajos TDI nyomatéka lassabban épül fel, és a benzines után kissé olyan érzésünk van, mintha reggel kihagytuk volna a kávénkat, de ez az álmosság aztán gyorsan elmúlik. Ha már magára talált a motor, szépen megindul és egyáltalán nem érződik komótosnak, sőt, van egy tartomány, körülbelül 2000-es és 3000-es fordulat között, ahol egészen acélosan húz.

Mivel a 190 lóerős benzines és a 150 lovas, DSG-s dízel közötti árkülönbség szinte csak jelképes, 19 ezer Ft, nyilvánvalóan nem ez dönt majd a két motor között. Bár a benzines is alig 2000-et forog 130 km/órás sebességnél, hosszú távon, autópályán még mindig verhetetlen a dízel, érződik rajta, hogy az egész konstrukció ilyen körülmények között érzi magát legjobban. Aki viszont többet használja rövidebb utakra, annak a benzines az ideális, utóbbi pillanatok alatt képes befűteni az utasteret. Érdemes azonban utánaszámolni, hogy a dízel fogyasztáselőnye hogyan csapódik le a gyakorlatban. 2,0 literes különbséggel számolva 10 ezer kilométeres futás alatt körülbelül 80 ezer Ft-ot takaríthat meg a gázolajos változat.

Kiszámítható viselkedés

Ami viszont közös a két modellben, az a kiszámítható viselkedés. Bár a kormány nem sok visszajelzést ad, összességében az Arteonok vezetése pihentető és nem sok meglepetést tartogat. A futómű hangolása terén az Elegance, jelen esetben a benzines változat bizonyult jobbnak. Az R Line csomagos kombi sem rugózik rosszul, de hiányzik belőle az a kis finomság, ami egy ilyen kaliberű autóhoz illik – ha már a sportosság amúgy is távol áll egy ilyen méretű, dízel kombitól, akkor legalább legyen kényelmes.

Az Arteonnal ugyan a prémiummodellek felé kacsintgat a VW, az árak terén nem szálltak el, legalábbis az összes verzióhoz egységesen adott 1 200 000 Ft-os importőri kedvezménnyel biztosan nem. Az ötajtós 12,3 és a Shooting Brake 12,7 milliós alapára is emészthető, főleg, hogy ezek az összegek alig egymillióval múlják felül a hasonszőrű Passatokét. Mivel a trendek nem abba az irányba mutatnak, hogy az Arteonhoz hasonló modellek felé nyitnának a gyártók, alighanem a VW típusa is egyre inkább unikális lesz a márka palettáján és később a használtpiacon is.

Első látásra azt gondolná az ember, hogy a mezei Arteon praktikum terén elvérzik egy kombival szemben, de az ötajtós lemaradása minimális. Ami a motorokat illeti, a 150 lóerős dízellel és a 190 lovas benzinessel sem lehet melléfogni. Bár a gázolajos a nyomaték és a hatótáv miatt is illik az Arteonhoz, a 2,0 literes benzines a kulturáltság tekintetében magasabb szintet képvisel. A szerény árkülönbség miatt a használati szokások alapján érdemes választani a két hajtáslánc között.

ARTEON

TETSZETT

• csendes, erős motor

• hatalmas lábtér

• ötajtós felépítés

NEM TETSZETT

• kevés fizikai kapcsoló

• futóműzaj

ARTEON SHOOTING BRAKE

TETSZETT

• fogyasztás, hatótáv

• fejtér

• praktikum

NEM TETSZETT

• motorhang hidegen

• váltó lassú irányváltásai

Volkswagen Arteon 2.0 TSI DSG Arteon Shooting Brake 2.0 TDI DSG

Összlökettérfogat (cm3): 1984 1968

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó S4/16 turbódízel

Max. teljesítmény (kW/LE/perc): 140/190/4180-6000 110/150/3500

Max. forgatónyomaték (Nm/perc): 320/1500-4180 360/1600-2750

Hossz./szél./mag. (mm): 4866/1871/1460 4866/1871/1462

Tengelytáv (mm): 2837 2837

Fordulókör (m): 11,9 11,9

Saját tömeg (kg): 1601 1660

Csomagtér (l): 563-1557 565-1632

Üzemanyagtank (l): 66 66

Gyorsulás 0-100 km/h (s): 7,7 9,5

Max. sebesség (km/h): 239 216

Átlagfogyasztás (l/100 km): 7,7 5,0

Tesztfogyasztás (l/100 km): 8,3 6,5

CO2-kibocsátás (g/km): 166 130

A modell alapára (Ft): 12 324 610* 12 741 170**

A tesztelt verzió ára (Ft): 13 167 090 13 505 710

*Arteon 2.0 TDI (150 LE), **Arteon Shooting Brake 2.0 TDI (150 LE)