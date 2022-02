A Duna Televízió SzerencseSzombat című műsorában szerepelt a hétvégén a korábbi Holdviola zenekar alapítójából és énekesnőiből alakult Zsaya zenekar, mely a free kor-társ folk stílus megteremtője, hazai képviselője.

A korábbi Holdviola formáció egyik legsikeresebb dala, a Bánat utca csendült fel Lofti Begi feldolgozásában és Gulyás Sára éneklésével. A Bánat utcának nem ez az első feldolgozása, sőt Begi a műsorban elmondta, már tíz évvel ezelőtt is készített egy remixet a rádiókban is nagyon felkapott dalhoz, akkor még a Compact Disco zenekarral, ami a klubokban is nagy sikert aratott. A DJ, producer hozzátette: a zenei életének kezdetektől része a népzene, és ezt a nótát is nagyon szereti.

A mostani feldolgozásban is szépen sikerült a népzene, a folk és az elektronikus zene összhangját megtalálni, amelyhez jól passzolt Gulyás Sára éneke. A Zsaya énekesnője elmondta, elsőre furcsa volt a dal feldolgozása, de nagyon megszerette, és élvezte a közös fellépést. A műsorvezető-páros, Freddie és Lola kérdésére arról is mesélt, hogy a Zsaya első lemezének utolsó simításai zajlanak éppen, már csak egy dal rögzítésének a befejezése van hátra. Néhány héten belül elkészülnek, és tavasszal már meg is jelenik majd. A főszereplők most is a népdalok lesznek, de egy sokszínű album születik sokféle hangszerrel és hangszereléssel, akusztikus hangzások is megszólalnak majd, így bíznak benne, hogy mindenki tetszését elnyeri.

(A borítóképen: A Zsaya zenekar: Bognár Lili, Gulyás Sára és Farkas Péter)