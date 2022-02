Szaniszló Lajos és felesége, Ilonka 62 évvel ezelőtt házasodtak össze egészen fiatalon, hiszen akkor még 19 évesek sem voltak. Mi tart össze két embert egy életen át? Sokan kíváncsiak a válaszra. A házasság hete apropóján azonban ezt is megtudtuk a házaspártól, akik ma már 81 évesek.

Forró község egy szép családi házánál parkolunk le. Ilonka fogad bennünket szívélyesen. Férje csak azért nem jön ki a kapuba, mert a lába már nem a régi. A nappali szobában aztán az egész életüket megismerjük. Ilonka beszédesebb, ő meséli el megismerkedésük történetét.

Csak a tisztessége

– Akkor még nagyon fiatalok voltunk, mindössze 17 évesek. Mindketten az állami gazdaságban dolgoztunk, ott találkoztunk. Én szabolcsi vagyok, onnan jöttem Borsodba dolgozni. Megismerkedésünk után nemsokára járni kezdtünk. A következő év augusztusában eljegyeztük egymást, Ilona-napon, karácsony másnapján pedig megvolt az esküvő. Még a 19-et sem töltöttük be akkor. A következő évben pedig megszületett a gyermekünk. Ma már máshogy mennek a dolgok – jegyzi meg Ilonka. – A fiatalok összeköltöznek, jól kiismerik egymást, mielőtt összeházasodnának. De a mi időnkben szó sem lehetett ilyesmiről. Akkor megszólták az embert!

– Mégpedig! – teszi hozzá nyomatékosan Lajos.

Ilonka azzal folytatja, hogy egy olyan szegény lánynak, mint ő, csak a tisztessége volt, semmi más. Mert bizony vagyont se ő, se Lajos nem vitt a házasságba.

– Nekem nem volt apám, mert meghalt a háborúban, a férjem pedig nagycsaládból származik. Úgy kezdtük az életünket, mint a Hét krajcár novella szereplői. Szegényen, nincstelenül. Nem örököltünk, nem nyertünk, amink van, azt mind a két kezünk munkájával szereztük. Szerencsére volt hol laknunk, mert az állami gazdaságtól kaptunk egy szoba-konyhát, de nagyon-nagyon sokat kellett küszködnünk – eleveníti fel a házasság első éveit Ilonka.

– Lajos nagyon csinos fiú volt, látni a fényképen – mutat a falon függő esküvői fotóra. – Alacsony voltam hozzá, ezért magas sarkúban jártam, hogy jobban passzoljak hozzá. Fiatalon nagyon aranyos, szelíd, kedves fiúnak ismertem meg. De örök igazság, hogy az ember akkor mutatja ki a foga fehérjét, amikor egy kenyéren élnek – állapítja meg az asszony.

Engedelmes, megértő

Férje is szívesen emlékszik a fiatal évekre. Neki azért tetszett meg Ilonka, mert „csinos volt, és jó megjelenésű”.

– Én traktoros voltam a mezőgazdaságban, ahol 41 évet tudtam le egyhuzamban. Néha-néha találkoztunk, beszélgettünk, így jöttünk össze. Először ő is kedves lány volt, de később méregbe gurult néha. Nagyon jó tulajdonsága, hogy engedelmes és megértő, senkire sem tud haragudni. Nemcsak rám, hanem senkire. Mindenkinek segít, akinek csak tud – jellemzi párját szelíd pillantásokkal Lajos.

Ilonka folytatja életük történetét. Az állami gazdaságtól később kaptak egy tágasabb, kétszobás lakást. Nagyon szerettek ott lakni, 25 évig az volt az otthonuk. Aztán a fia és felesége rábeszélték őket, hogy építkezzenek közösen. Így épült fel a kétszintes családi ház, amiben két család kényelmesen elfért. Aztán jöttek sorban az unokák, akik sok-sok örömet szereztek Ilonkának és Lajosnak. Három lányunokájuk van, és ma már három dédunokájuk. Ők is kislányok. Amikor róluk beszélnek, csillog a szemük, szinte megfiatalodnak.

Akkor kezdtek egy kicsit „gyarapodni”, amikor állattartással foglalkoztak. Disznót neveltek otthon, és szárnyasokat, kacsát, libát. Így az ennivalóra nem volt gondjuk, és lett egy kis megtakarításuk is. A munka azonban még több lett, hiszen az állatok állandó elfoglaltságot jelentettek. Az ünnepek nem pihenéssel teltek, hiszen a jószágokat akkor is el kellett látni.

Színház és tánc

Lajos folyamatosan tanult, képezte magát. Erre szükség is volt, mivel a gazdaságba egymás után érkeztek az új gépek. Ilonka, amikor otthon volt a kisfiával, rengeteg könyvet kiolvasott. A tanító azt tanácsolta neki, hogy érettségizzen le, de Lajos ezt nem szerette volna, nem akarta, hogy a felesége tanultabb legyen nála.

A sok munka mellett azonban szórakozásra is jutott idő. Színházba jártak Miskolcra, rengeteg színdarabot megnéztek, és nagyon szerettek táncos estéken mulatni. Erre volt is alkalom, mert a gazdaság minden szombaton bált rendezett. Ma pedig együtt nézik a tévében a sportközvetítéseket: a focit, az ökölvívást, a Forma–1-et és a salakmotort. Csodálkozva hallgatjuk, hogy ezekért a közvetítésekért Ilonka is rajong.

– Nem volt mindig konfliktusmentes a házasságunk, de soha nem feküdtünk le haraggal. Estére biztos, hogy kibékültünk. A jó házasság titka tulajdonképpen az, ha az egyik fél engedékeny és türelmes. Ezt tanácsolom a mai fiataloknak is. Becsüljék meg egymást, legyenek együttérzőek, segítsék a párjukat, ha neki valami baja van! – fogalmaz Ilonka.

Lajos is üzen a fiataloknak: – Tartsanak ki egymás mellett, tartsák egymást tiszteletben. Ne a pénzt tartsák fontosabbnak, mert a pénz nem boldogít. Persze jó, ha van, de ne az legyen a lényeg. Alapítsanak családot, mert anélkül nem élet az élet. Konfliktusok mindenütt adódnak, de azért vagyunk különbözőek, hogy kiegészítsük egymást – teszi hozzá bölcsen.

A házasság hete

A házasság hete rendezvénysorozatot minden év februárjában tartják, amivel a házasság fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezést 1996-ban Richard és Maria Kane indította útjára az Egyesült Királyságban. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa indította el 2008-ban, azóta minden évben megrendezik civil szervezetek és keresztény egyházak együttműködésével, számos település és közösség részvételével. A mozgalom célja, hogy megismertesse az emberekkel azokat a hagyományos értékeket, amelyek örömtelivé és sikeressé tehetik a házasságot, ami az egész társadalom számára is előnyös, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülő, valamint a párkapcsolati problémákkal küzdő pároknak.

(A borítóképen: Szaniszló Lajosné és férje, egykori esküvői fotójukkal)