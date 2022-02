Hamarosan kitavaszodik, és a fecskepárok visszatérnek elhagyott fészkeikbe, ha még ott találják őket. A Magyarországon élő fecskeállományoknak több mint fele tűnt el az elmúlt években, ezért védetté nyilvánították a hazai fecskefajokat – hívja fel a figyelmet a lakásfelújítók, önkormányzatok és kivitelező cégek számára a Mályi Madármentő Állomás közösségi oldalán. – Ez részben az állattartó telepek megszűnésének, a vonulásuk alatti vadászatnak, a szúnyogirtó idegmérgeknek és a fészekleveréseknek, valamint a klímaváltozásnak köszönhető. Az egyedek természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Ebből kifolyólag a fecskefészkeket egész évben tilos leverni, az bűncselekménynek minősül.

Engedélyt kell kérni

Amennyiben mégis szükséges az eltávolítás, átépítés vagy felújítás miatt, a helyileg illetékes kormányhivatal természetvédelmi főosztályán kell engedélyt kérni erre, amelyre szeptembertől április 1-ig szakértői vélemény után van lehetőség. Ha valaki fecskék elleni visszaélést – a madarak elpusztítása, fészek leverése, riasztószalagok vagy drótok kihelyezése – tapasztal, a Mályi Madármentő Állomást kell hívni a 06-30-689-2727-es telefonszámon, vagy a rendőrséget a 107-en, illetve a helyileg illetékes kormányhivatalt és nemzeti parkot – írják.

Minden évben rengeteg fecskékkel kapcsolatos bejelentés érkezik a madármentőkhöz tavasszal.

– Tavaly egy olyan épülethez hívtak ki minket, amelyet éppen szigeteltek, és vagy 60 fecskefészket akartak leverni engedély nélkül – emlékezett Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. – Régebben az emberek jobban együtt tudtak élni a természettel. Egy falusi házon az, hogy a tornác fölött fecskék éltek, teljesen természetes volt. Még örültek is neki, hogy megeszi a legyet, a szúnyogot, és a jószágot kevésbé marják a repülő rovarok. Egy fecske évente 1 kilogramm rovart pusztít el. A fecskék általában hajnal fél 4-től egészen naplementéig vadásznak. Aztán előjönnek a denevérek, és ugyanezt folytatják éjszaka. Tehát gyakorlatilag 24 órás műszakot tart ez a két állat. Az „alacsonyan szállnak a fecskék, vihar lesz” szólásmondás abból fakad, hogy vihar előtt leesik a légnyomás. Tény, hogy a fecskék piszkolnak is, de ma már jól működő fecskepelenkákat lehet kapni, amelyek egy kis deszka- és alumíniumlapból állnak.

A beteg kisfecskéket az állomáson megtanítják vadászni.

– A másik probléma, amellyel megkeresnek minket, azok a balesetes fecskék. A többségük fióka, de sérült felnőtt fecskék is érkeznek hozzánk traumás sérüléssel. Őket nem kell külön megtanítani a szabad életre, hanem miután felgyógyultak, el lehet őket engedni. A fiókákat a gyógyítás mellett viszont fel kell nevelni, majd fel kell készíteni a szabad életre. Ez úgy történik, hogy a röpdénkbe legyeket terelünk be. Mivel az etetéseknél is a csipeszhez csalogatjuk őket, így a kisfecskék ösztönösen tudják, hogy ilyenkor zuhanórepülésben kell megpróbálni elfogni a legyeket. Mályiban sok olyan szabad fecsketelep van, ahová ha kiengedjük a kisfecskéket, akkor befogadják a többi közé, és felnevelik őket a fecskemamák – osztotta meg a madármentő.

(A borítóképen: Felgyógyult fecske a madármentő állomáson)