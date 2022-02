A szobanövények levelei gyakran fakóvá, fénytelenné válnak a rájuk rakódó szennyeződésektől, portól. Néhány egyszerű és olcsó trükk bevetésével azonban visszanyerhetik egykori fényüket, sőt mi több hosszú távon a tisztítással, fényesítéssel betegségektől is megvédhetjük a zöldeket – ehhez javasolja az alábbi ötleteket az agrarszektor.hu.

Jöhet az ecet

A langyos vízbe mártott pamutkendő mellett egyszerű megoldás az ecetes fényesítés. Az ecet az egyik legolcsóbb, leghatékonyabb univerzális tisztítószer, bizonyára mindenkinek lapul az otthonában. Többek között eltávolítható segítségével a zsír, a por, egyéb szennyeződések, elpusztítja a baktériumokat, gombákat, és visszaadja fényét a leveleknek. Ehhez nem kell mást tennünk, mint adjunk körülbelül 8 deciliter tiszta, szűrt vízhez negyed teáskanálnyi ecetet, 1-2 csepp mosogatószert és 2 csepp kókuszolajat.

Áztassunk bele egy puha, mikroszálas kendőt az áttörléshez, végül egy száraz pamutronggyal itassuk fel a maradék nedvességet a levelekről. Használhatunk tejet is, ami szintén a legtöbb háztartásban megtalálható. A tej hatékony a lisztharmatgombával és egyéb fertőzésekkel szemben. Keverjünk össze 30-70 százalékos arányban fölözött tejet és vizet, majd ezzel töröljük át a leveleket alul és felül is – írja a portál.

Olaj és banánhéj

A neemolaj is alkalmas a fényesítésre, ahogyan az olyan kártevők elpusztítására is, mint a takácsatka, levéltetű vagy penész. Az olajat egy trópusi területeken honos fafaj magjából préselik ki. Évszázadok óta használják gyógyításra, gazdag zsírsavakban, E-vitaminban, eszszenciális aminosavakban, igazi bio-növényvédőszerként tartják számon. A neemolajat fél evőkanál mosogatószerrel, közel négy liter vízzel kell összerázni, amit aztán rápermetezhetünk egy tiszta kendőre, majd azzal megtisztíthatjuk a növényrészeket.

Egy evőkanál Epsom-só két liter vízzel vegyítve is hatékony lehet. Ezt a keveréket semmiképp sem szabad rajta hagyni a leveleken, néhány perc után el kell távolítani. A boltokban vásárolhatunk bedörzsölőszeszt is. Adjunk egy evőkanálnyihoz 500 milliliter vizet, rázzuk össze, és már kezdődhet is a permetezés, törlés. Talán meglepő, de a banánhéj is alkalmas a por eltávolítására, ehhez csupán annyit kell tennünk, hogy a megmaradt banánhéj belső fehér részével dörzsöljük át a leveleket, végezetül töröljük át tiszta ronggyal. A végeredmény fényesen csillogó, egészséges növény.

Árthat a napfény

Bármelyik módszert is alkalmazzuk, megfelelően töröljük le a leveleket, ne maradjon rajtuk semmilyen bevonat, ami akadályozhatja a növényt a fotoszintézisben. Illetve tisztítás után ne tegyük közvetlen napfényre a zöldeket, hiszen könnyen megégetheti azokat a nap – emeli ki az internetes oldal.

(A borítóképen: Többféle növény is igényli a levelek tisztítását)