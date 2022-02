A lakosság táplálkozással összefüggésbe hozható egészségügyi állapota azonnali változtatást sürget. A Global Burden of Disease Study 2019 hazánkra vonatkozó adatai szerint az egészségkárosodás jelentős részét a magas testtömegindex, a magas vércukor- és koleszterinszint, a dohányzás, a magas sófogyasztás, illetve a férfiak esetében a túlzott alkoholfogyasztás okozza. Jelenleg pedig a pandémia világított rá arra, hogy a túlsúly a koronavírus-fertőzés súlyos formájának kialakulásában is jelentős tényezőnek számít, ami nagymértékben rontja az életkilátásokat.

Minden az arányokon múlik

A „Nők iskolája nem csak nőknek” elnevezésű projekt az érvényben lévő, hazai táplálkozási ajánlást, az Okostányért ülteti át a gyakorlatba. A szakemberek szerint az egészséges emberek számára nincs tiltott étel, a kiegyensúlyozott táplálkozás a rendszeresség mellett elsősorban az adagokon és az egyes élelmiszertípusok egymáshoz viszonyított arányán múlik. Az oktató- és receptvideókból álló projektnek az a célja, hogy méricskélés nélkül is berögzüljenek a helyes mennyiségek és arányok az étkezési rutinba.

– Elsősorban a családok szintjén szeretnénk gyökeres változást elérni, ugyanis a táplálkozással összefüggő problémák a gyermekeknél is jelen vannak. A szervezet azt szeretné, ha a háziasszonyok és a családi étkezések kialakításában aktívan részt vevő férfiak is alkalmaznák a hétköznapokban az ajánlásokat. Bár az ajánlás maga is közérthető formában mutatja be a helyes adagokat és arányokat, ez az új projektünk a mindennapok szintjén mutatja meg, hogy ezek miként építhetők be egyszerűen az étkezésekbe, illetve az ételek elkészítésébe, hogy rutinná váljanak – mondta Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke.

