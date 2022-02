„A Puszafalat történeteket, recepteket és dalokat tartalmaz a Hegyköz és a szlovák Bodrogköz vidékéről. A gyűjtés forrásai kis városok és még kisebb falvak öregjei, nyitott szívű és szájú kedves lakosai. A könyv nem akar sem receptkönyv, sem nótáskönyv lenni, csupán egy térség lakóinak emlékeit szeretné életben tartani”, így mutatják be munkájukat az alkotók.

Fiatalok alkotó közössége

Palágyi Dóra és a Fiatalok a Magyar Zenéért Egyesület tagjai közösen valósították meg a csapat ötletét.

– Hárman vagyunk testvérek, Pálházán töltöttük az összes nyarunkat – meséli Dóra. Ott nőttek fel a szüleik, így az összes nagyszülő ott lakott, ezért is van erős lelki töltete a projektjüknek. – Ott él az összes unokatestvérünk, rengeteg időt töltöttünk együtt. És imádtunk enni a nagymamáknál. Már a szüleink is néptáncoltak, mi magunk is, így átszövi életünket a tánc, a népzene, a hagyományőrzés.

A zene különösen fontos számukra: Dóra öccse, Palágyi Máté a Bohemian Betyars hegedűse, férje, Oravecz Kristóf pedig a Paddy and the Rats frontembere.

– Szorosabb barátainkkal, az egyesület tagjaival már megismertettük a Hegyközt – folytatja Dóra. Pálházán kezdték a gyűjtést (Dóra kéri, Gyarmati Zea és Makay Anna nevét mindenképp említsük meg), aztán mentek a környező falvakba, kisvárosokba. Beszélgettek idősekkel és fiatalokkal, férfiakkal és nőkkel, közben rögzítették az elhangzottakat, az énekeket. Előkerült a pálinka és készült az étel, aminek a receptje is bekerült a kiadványba. Volt, aki már fejedelmi ételekkel várta a csapatot, de volt, akihez csak úgy becsengettek, és szívesen látták őket. A felvett anyagból válogatták ki a legjobb történeteket, dalokat, recepteket.

– Tizenkét éves az egyesületünk, önkéntes fiatalokból álló alkotóközösség, melynek víziója a Kárpát-medencei néphagyományok megismertetése a fiatalabb generációval. A gyűjtést egy nagyobb pályázat (Interreg) részeként végeztük egy szlovák egyesület, a Svetlo Na Východe Slovenska közreműködésével.

A receptek, dalok, történetek, fotók gyűjteménye most online érhető el (www.puszafalat.eu), később könyv is készül majd az anyagból. Dóra megjegyzi, szeretnék tovább folytatni a munkát más településeken is.

– Jó lenne, ha megmaradna a hangulat, az, ahogy mesélt a mama és mások, a szófordulataik, a jókedvük, az ételük íze. Ha soha nem felejtenénk a horgolt terítőket, a fánkot, az illatot – mondja még.

Palágyi Dóra két gyermek édesanyja, a nagyobb ovis, a kicsi alig múlt egyéves. Húgával közösen egy magánbölcsődét vezetnek Budapesten, amely a Bobájka nevet kapta: a nagymama receptje ihlette, ami szintén benne van az összeállításban. A névválasztás is a „küldetésük” része.

(A borítóképen: A közös főzés öröme)