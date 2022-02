Sikeres évtizedek

A ti, vagyis turismo internazionale rövidítés története a 60-as évekre nyúlik vissza, először a Neue Klasse sorozathoz tartozó, 1963-as 1800ti-n tűnt fel, és utoljára az E46/5-ös Compact benzines változatai viselték 2000 és 2004 között. Utóbbinak jelenleg már a harmadik, valódi kompakt kategóriájú utódja készül Lipcsében.

Forrás: STEFLER BALAZS

Az F40-es választékából hiányzott egy köztes modell, hogy kitöltse a 178 lóerős 120i és a 306 lóerős M135i közötti űrt. A 128ti ugyanazt a 2,0 literes, négyhengeres turbómotort kapja, 265 lóerőt hoztak ki belőle, 400 Nm nyomatéka közel áll a csúcsmodell 450 Nm-eréhez. Nem csoda, hogy a 8 fokozatú automatikus váltót is alapáron kínálják hozzá. A gyáriak szerint a vásárlók alig egyharmada igényelte volna a kézi váltót, ezért is döntöttek a motor működése szempontjából kiszámíthatóbb automata mellett. Teljesítményét csak az első kerekeken át juttatja a talajra, az xDrive összkerékhajtás hiánya 80 kg-os megtakarítást jelent, cserében mechanikus, önzáró differenciálművet kapott!

Kitolták a határokat

Bár a tesztautó téli gumikkal járt nálunk, egy-egy tempósabb kanyarvétel során megtapasztaltuk a szerkezet előnyét. Igaz, a fizika törvényei a BMW-kre is ugyanúgy hatnak, a bajorok minden tőlük telhetőt megtettek, hogy kitolják a 128ti határait. Kormányművét sokkal közvetlenebbre hangolták, az alulkormányzottságot már a kisebb teljesítményű 1-esek esetében is ügyesen kiküszöbölték, a 10 mm-rel leültetett, M-es futómű mellett az M135i feszesebb stabilizátorait is beépítették. Ezek hatása minden egyes méteren érezhető, lassabb haladásnál is masszív sportmodellben érzi magát a vezető. Az eltalált futóműhangolás nem csak a vezethetőségre van jó hatással, komfort terén is kitesz magáért, csak egyes keresztbordák, csatornafedelek képesek kizökkenteni, utasainknak sokáig fel sem tűnt, hogy az átlagnál rázósabb. Bőséges ereje mellbevágó gyorsulást garantál, a környezetvédelmi előírások miatti késlekedésre sem lehet panasz. Nem muszáj Sport üzemmódba kapcsolni ahhoz, hogy feszüljenek a bent ülők rekeszizmai, és a hatásos, M-es fékrendszerre is bármikor számíthatunk. Sport beállításnál kinyit a bal oldali kipufogó szelepe, ami a hatékonyabb kipufogógáz-áramlás mellett még mélyebb és karcosabb motorhanggal jár. Bármilyen jól kézben tartható az ereje, az első kerekek cibálják a kormányt, ami a bajorokat igazolja, sportos autóban nem szerencsés a hajtott kereket kormányozni.

A Minivel közös

Ettől függetlenül ez a felépítés a tulajdonosok számára előnnyel is jár, ilyen az előzőnél praktikusabb karosszéria. A Minivel közös platform használata is azt igazolja, hogy a cég nem tett le az izgalmas autók gyártásáról, és mérnökei a trendekhez igazodva legjobb tudásuk szerint vetik papírra a jövő BMW-it.

Forrás: STEFLER BALAZS

Lehet, hogy specialitását, a hátsókerékhajtást elvesztette, a Volkswagen Golf GTI közvetlen ellenfeleként is BMW-hez méltó színvonalú, szerethető hot hatch a nagy elődök nevét viselő 128ti. Vagány megjelenésével, kidolgozott utasterével, teljesítményével és vezethetőségével továbbra is a legjobbak között van a helye, csak éppen egy másik kategóriában.

TETSZETT

• műszaki tartalom

• belső kidolgozás

• sportos hangulat

NEM TETSZETT

• hajtási befolyás

• nagy fordulókör

BMW 128ti

Összlökettérfogat: 1998 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 195 kW (265 LE) 4750-6500/perc

Max. forgatónyomaték: 400 Nm 1750-4500/perc

Hossz./szél./mag.: 4319/1799/1434 mm

Tengelytáv: 2670 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1560/1563 mm

Fordulókör: 11,4 m

Saját tömeg/teherbírás: 1520/555 kg

Csomagtér: 380-1200 l

Üzemanyagtank: 50 l

Gyors. 0-100 km/h: 6,1 s

Max. sebesség: 250 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 6,9 l/100 km

Tesztfogyasztás: 8,2 l/100 km

CO2-kibocsátás (WLTP): 157 g/km

A modell alapára: 9 420 000 Ft* (2021.04.)

A tesztelt verzió ára: 14 379 000 Ft

*118i (136 LE)

(A cikk forrása: Autó-Motor)