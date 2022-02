– A legnépszerűbb talán az eddigiekben a Főnix Közéleti Akadémia volt, de hasonlóan sikeresek voltak párkapcsolati, családi kérdésekkel foglalkozó előadás-sorozataink. Az intézet missziójának tekinti a felsőoktatási intézmények társadalmi szerepvállalását, ez különösen fontos az ilyen társadalmi, gazdasági paraméterekkel leírható régióban, mint a miénk. Az egyetemeknek önmagukon túlnyúló küldetése van, mely küldetés felelősségvállalás is egyben: a régió érdekében hozzájárulni az ott élők életminőségének javításához, mely a felsőoktatási intézményeket egyre inkább úgynevezett negyedik generációs intézménnyé teszi – mondta dr. Szabó-Tóth Kinga, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatója.

Emberlét

– Az Embermesék előadás-sorozat azért kapta ezt a címet, mert szerettük volna megragadni „emberlétünk” szépségét és törékenységét. Azt, hogy minden embernek van egy története, és ez a történet egyedi, de ugyanakkor meghatározott is a kultúra, a családi miliő, a társadalmi hatások által. Az emberi gondolkodás és „emberlétünk” történetének egyik legalapvetőbb, legérdekesebb és ugyanakkor talán legnehezebben megválaszolható kérdése az, hogy „mi az ember?”. A hat alkalomból álló online előadás-sorozat társadalomkutatók segítségével a fenti kérdésre keresi a választ – a téma irodalmi, vallási, pszichológiai és szociológiai reflexióin keresztül. Nagyon nehéz volt választani a 17 ATTI-ban oktatónk közül, hiszen mindenki tudott volna előadásaival a témát gazdagító módon szerepelni. Sajnos szelektálnunk kellett – tette hozzá.

– Az általam tartott első, nyitó előadás azt a kérdést feszegeti, hogy mi az ember irodalmi példákon, verseken keresztül, valamint hoz pszichológiai példákat a személyiség-lélektan területéről, irányzatai alapján. Harmadrészt szociológiai vá­laszokat is ad a kérdésre – folytatta dr. Szabó-Tóth Kinga. – A második előadás, dr. Csepeli Györgytől a korszakváltó emberrel foglalkozik, azzal, hogy a mesterséges intelligencia terjedése hogyan változtatja meg az ember szerepét a világban. A harmadik előadás olyan irodalmi alkotásokat mutat be, amelyekben az emlékezés kap kulcsszerepet, egyazon történet többféle megvilágításban látszik. Előadója Osváth Andrea. A negyedikben Az ember tragédiája című művet elemzi a „mi az ember?”-kérdéskör mentén politikai és szocioló­giai dimenziók felhasználá­sával Fekete Sándor. Az ötödikben Fazekas Csaba történész a különböző vallások emberképét mutatja be, majd az utolsóban Havasi Virág a kérdéssel kapcsolatos humánetológiai válaszokat tárja elénk – beszélt az előadásokról az intézetigazgató.

Minden előadó és előadás ugyanazt a kérdést feszegeti: mi végre, hogyan vagyunk itt a Földön, mi a célunk, van-e küldetésünk? Ezekre a kérdésekre, mint ahogyan az majd ki is derül, válaszok sokasága létezik. A célunk, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt, illetve megismerkedjen akár újfajta szemlélettel és megközelítésekkel. Az ATTI elkötelezett a humanista világnézet mellett, mely azt is jelenti, hogy az embert, az emberi viselkedést megérteni szeretné a mögöttes szándékok, a tételezett célok mentén – a környezetétől nem függetlenítve. Ez a szemléletmód hatja majd át a sorozatot is – folytatta.

– Szívesen látunk mindenkit, akit a fenti témák érdekelnek. Igyekeztünk a programot úgy összeállítani, „vegyes” példákat hozva, hogy többféle érdeklődési körű ember megtalálja a neki megfelelőt az előadások hallgatása során. A témákat elsősorban alkalmazott társadalomtudományi szemszögből járjuk körül – mondta végezetül.

Az előadások 40 percesek, melyeket 20 perc beszélgetés követ. A csatlakozáshoz szükséges linket bárki megtalálhatja a Miskolci Egyetem honlapján.

(A borítóképen: Dr. Szabó-Tóth Kinga előadása egy korábbi rendezvényen)