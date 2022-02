A középiskolai központi írásbeli feladatok minden évben próbára teszik a felvételiző diákokat, de azért vannak olyanok is, akik könnyen veszik az akadályt. Szabó Márton Bence például, aki még csak negyedik osztályos a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolában, de a Herman Ottó Gimnázium 8 osztályos képzésére szeretne bejutni. Ezért nemrég ő is megírta a felvételit, méghozzá olyan sikeresen, hogy az egyik legjobb eredményt érte el, a maximális 100 pontból 94- et szerzett. Matematikából 46-ot, magyarból pedig 48-at.

Rutinos versenyző

A jó teljesítmény nem véletlen, hiszen Marci rutinos versenyző. Mint fogalmazott, sok jó eredménye van már. Szövegértési versenyen a megye legjobbja lett, magyar nyelvi versenyen pedig hetedik. Matematikából a legjobb teljesítménye országos tizedik, de szinte minden próbatételen indul. Az általános iskolában péntekenként versenyre felkészítő foglalkozásra jár, itt gyakorolják a nehezebb példákat. Emellett részt vett a Herman Ottó Gimnázium tehetséggondozó szakkörein is.

Marci úgy fogalmazott, hogy a felvételi azért is sikerülhetett jól, mert van egy bevált módszere.

– Amikor beülök a terembe, igyekszem lenyugodni. Nem jár semmi a fejemben, csak az, hogy a feladatokra koncentráljak, és írjam a megoldásokat egymás után. Ezt most is így csináltam, és nem is izgultam, csak egy picit. Előtte arra gondoltam, hogy jó lenne olyan 80 pontosra megírni, de így, hogy 94 pontos lett az írásbelim, nagyon boldog vagyok! – fogalmazott.

Furfangos kérdések

Elárulta, hogy voltak azért olyan kérdések, amelyek kifogtak rajta. A magyar 9. feladatában például olyan szavakat kellett keresni, ami az első megadott szónak az utótagja, a másodiknak az előtagja lehet. Ott, akkor nem jutott eszébe, hogy űrséta és sétahajó. Már csak otthon jött rá, hogy ez lett volna a helyes megoldás, ő űrcsillagra és csillaghajóra gondolt. Ezt azonban nem fogadták el. Marci azonban nem a feladatsort hibáztatja, szerinte minden egyes próbatételen tanul az ember. A matekban pedig egy olyan példát adtak, aminek a javítókulcsa nem volt megfelelő, de ő helyesen oldotta meg a feladatot.

Barátokkal

Mint mondta, nagyon megtetszett neki a Herman Ottó Gimnázium. Volt ott nyílt napon, és igazából akkor döntött az iskola mellett, mert meglátása szerint jók a tanítási módszerek és az iskola felszereltsége is. De az sem utolsó érv, hogy barátaival járhat majd oda, mert a mostani osztályából heten is a Hermanba felvételiztek. Ráadásul mindannyiuknak jól sikerült az írásbelijük. Ennek nagyon örül, azért azonban egy kicsit szomorú, hogy a mostani iskoláját és az osztályát el kell hagynia. Mert a Szabó Lőrinc-iskolát is nagyon szereti. Kedvenc tantárgyai a matematika, a magyar és a német, mivel német két tannyelvű osztályba jár.

Marci, aki egyébként kitűnő tanuló, kérte, hogy feltétlenül írjuk meg két tanító nénije nevét is, mert ők, bár egy kicsit szigorúak, de rendkívül jól tanítanak: Erdélyi Zsoltné és Sajgó Lászlóné.

– Nagyon szeretnék a Hermanba járni. Nem félek attól, hogy ott nagy gimnazisták is tanulnak, hiszen az általános iskolában is vannak nagyobbak. Hamar megszokom majd az új helyzetet – fogalmazott Marci. Majd azt is elárulta, hogy mivel jól megy neki a matematika, úgy gondolja, hogy a mérnöki pálya lesz számára a legmegfelelőbb.

Aztán kérte, hadd mondja el a versét, amit még a felvételi előtt írt:

Felvételi

„Van egy lap, melyen tanulmányom múlhat,

Nehéz, de könnyű annak, aki sokat gyakorolgat.

Öt baráton áll, hogy hol tanul tovább,

Kitűnőek tanáraik, átadják tudásaik.”