Jól kivethető benne klasszikus karaktere, mert a gyártónak fontos szempont volt, hogy megőrizze gazdag történelmi múltját. Ha visszatekintünk és jobban megismerjük a legendás Jeep előéletét, akkor azt is megtudhatjuk, hogy az autó maga is részt vett a II. világháborúban, vagyis a világ alakításában, formálásában. Manapság a francia és olasz kooperációban létrejött Stellantishoz köthető a márka, amerikai gyökerei azonban erőteljesen megtartotta, le sem tagadhatná.

Feltűnő színekben érdemes

A Fiattal közös műszaki alapokra épülő, Olaszországban gyártott Renegade-del ellentétben a Wranglert a michigani Auburn Hillsben fejlesztették, és az ohiói Toledóban gyártják, erről árulkodik a csomagtérajtó matricája. Tény, hogy a jogtulajdonos szívből igyekszik fenntartani a Jeep kultuszát, ami az autóban található tucatnyi szellemes részleten is tetten érhető, de mindez mit sem érne egy hiteles autó nélkül. Az új generáció már első látásra szimpatikussá válik, hiszen úgy őrizte meg a jól ismert, már régóta klasszikusnak számító karakterét, hogy közben minden téren sikerült modernizálni. A 190 000 Ft-os felárért kínált Hellayella sárga pasztellszínben kifejezetten jól mutat a rövid és platós (Gladiator) karosszériával is választható széria. Bár vannak konzervatív árnyalatok az árlistában, egy ilyen látványos autót érdemes a feltűnő színek egyikében választani.

Fontos, hogy milyen fényezés mellett döntünk, mert az utastérben látszik majd a fém alkatrészeken. Ezért is meglepő, hogy a Rubicon felszereltség esetén a külső színtől függetlenül matt piros betét kerül a műszerfalra. Ettől eltekintve, miután a kapaszkodó segítségével bemászunk a vezetőülésbe, egy látványra és anyagminőségre is kidolgozott, igényes belsőt látunk. Ebben a Jeepben is nagy gondot fordítottak a részletekre, még a gombok és kapcsolók is stilizáltak, itt minden a masszív, terepes igénybevételről szól, nem csak a kapaszkodó, más felületek is gumírozottak. A központi érintőképernyő 4:3-as képarányával a régi időkre emlékeztet, ilyen az analóg műszeregység, melyben egy multifunkciós kijelző kapott helyett, de említhetjük az elődökéhez hasonló üléspozíciót, vagy az általános belső hangulatot is. Olyan érzés, mintha csak egy 80-as, 90-es években gyártott Wranglerben ülnénk, erre erősítenek rá a sík üvegek és a nagy, szögletes külső tükrök is. Utóbbiak egy átlagos tükörnél sokkal hasznosabbak, és a kis műszerfalnak köszönhetően a kilátás is jobb az átlagosnál. A szögletes karosszériában a helykínálat is megfelelő, de nem pazarló, a kétfelé nyíló ajtón át hozzáférhető csomagtartó praktikus.

Ennek a megoldásnak is jó oka van, a karosszériaelemek ugyanis több lépcsőben leszerelhetők a Wranglerről. Reteszek oldásával kivehető a két első tetőelem, leszerelhető a hátsó üléssor és a csomagtartó feletti elem, sőt, az ajtóktól is meg lehet szabadítani, ilyenkor az egyébként is jól látható bukókeret garantálja a biztonságot. Említettem, hogy az ülésbe fel kell mászni, olyan magasan ülünk, hogy több SUV-nek is a tetejét látjuk a kormány mögül. A lábtámasz hiánya feltűnő, cserében mindkét oldalon kényelmesen könyökölhetünk. Utazásra is alkalmas a Jeep, többféle tárolórekeszt, hálós zsebet is találunk, nem hiányoznak a töltők és a különböző bemenetek sem.

272 lóerős

Bár a ballonos terepgumik súrlódása és zúgása jól hallható az utastérben, mindegy, hogy városban vagy autópályán járunk, a zajszint nem emelkedik, a kínálat egyetlen, 2,0 literes, négyhengeres, 272 lóerős, turbós benzinmotorja is annyi életjelet ad, hogy érezzük, nagy erőtartalékai vannak. A széria 8 fokozatú automatikus váltó ügyesen osztja be a teljesítményét, alkalmazkodik a különböző helyzetekhez, épített úton és terepen is megállja a helyét, gyorsan, finoman kapcsol. Arra viszont számítani kell, hogy egy vérbeli terepjáró elsősorban laza talajon van elemében, az alvázas, merevtengelyes konstrukció és a terepgumik okozhatnak meglepetést aszfalton. A rezonanciákon, vibrációkon túl figyelmet igényel a korlátozott tapadás, hátsókerékhajtás (2H) választása esetén a körforgalomban is könnyedén kitör a hátulja, úthibákon áthaladva imbolygásra hajlamossá válik, vezethetőség tekintetében tehát a hasonló felépítésű terepjárókra jellemzően viselkedik.

Hátrányból előny

Ez persze azt is jelenti, hogy nehezen lehet zavarba hozni. Ami műúton hátrányt jelent, az homokon, sárban vagy sziklákon hirtelen előnnyé válik. Az ötállású terepváltó (lásd keretes írásunkat!) mellett kapcsolható differenciálzár és szintén gombnyomásra ki-be akasztható első stabilizátor teszi ésszerű keretek között megállíthatatlanná. Ha már a megállásnál tartunk, a fékpedál érzete ugyan kissé gyenge, megfelelő erővel előcsalogatható a kívánt fékhatás. Nem meglepő, sőt, attól hiteles, hogy klasszikus, gépszerű a kezelhetősége. Tömege és tudása alapján szintén nem vártunk spórolós fogyasztási értékeket, a tesztprogram során mért 12,4 literes átlaggal azonban elégedettek voltunk, hiszen egy rátermett célszerszámról van szó. 90 km/óra körül akár 10,0 literrel is beéri, a városi közlekedés, a sztrádatempó és a terepezés viszont növeli az energiaigényt.

A piac egyik legjobb és legvagányabb terepjárója 80 év után is jó formában van. Az aktuális generáció komfortosabb és okosabb, miközben semmit sem veszített a tudásából, illetve az amerikai és európai vevőket egyformán vonzó karakteréből. Bár elsősorban terepre szánták, egy kis kompromisszum árán aszfalton is megállja a helyét.

Gyakorlat terepen

A hosszú karosszériájú Wranglerek közül a tesztelt, Rubicon kivitel büszkélkedhet a legjobb terepjáró képességgel. 252 mm-es hasmagassága, 762 mm-es gázlómélysége és elöl 36, hátul 31,4 fokos terepszöge, illetve 20,8 fokos rámpaszöge önmagában is előnyös, azonban a két differenciálzár, a kiiktatható első stabilizátor és az ötállású terepváltó az igazi fegyver a sofőr kezében az akadályok ellen. A 2H állás csak száraz aszfalton javasolt, a 4H Auto akár nedves aszfalton is bevethető, ugyanis a hátsó kerekek tapadásvesztése esetén az elsőkre is küld nyomatékot. A 4H PT fokozat maximalizálja az első tengelyre jutó nyomatékot, és az első-hátsó kerekeket azonos fordulatszámú forgásra kényszeríti, ezért alapvetően csak laza talajon használható. A férfias erőt kívánó kart akár 72 km/órás tempónál is át lehet húzni az egyik állásból a másikba, ezt azonban érdemes inkább álló helyzetben elvégezni, mert könnyen károsodhat az osztómű. A vontatáshoz szükséges N, vagyis üres álláson kívül van még egy 4L összezárt négykerékhajtási fokozat is, ezt viszont elsősorban álló helyzetben, esetleg 3-5 km/órás gurulás közben szabad aktiválni.

TETSZETT

• külső-belső formaterv

• sokoldalú karosszéria

• ütőképes hajtáslánc

• könnyen koszolódó tolatókamera

• gördülési zaj

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon

Összlökettérfogat: 1995 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16 turbó

Max. teljesítmény: 200 kW (272 LE) 5250/perc

Max. forgatónyomaték: 400 Nm 3000/perc

Hossz./szél./mag.: 4882/1894/1848 mm

Tengelytáv: 3008 mm

Nyomtáv elöl/hátul: n.a./n.a. mm

Fordulókör: 12,3 m

Saját tömeg/teherbírás: 2013/561 kg

Csomagtér: 548-1059 l

Üzemanyagtank: 81 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 8,9 s

Max. sebesség: 159 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 10,0 l/100 km

Tesztfogyasztás: 12,4 l/100 km

CO2-kibocsátás (WLTP): 265-272 g/km

A modell alapára (2021.04.): 16 580 000 Ft*

A tesztelt verzió ára (2021.04.): 19 420 000 Ft

2.0 Sport (272 LE)

