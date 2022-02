Hazánkban az elhízás jelensége a fiatalokat sem kíméli, az elmúlt fél évben a 18–39 éves nők körében 16,6 százalékról 18,3 százalékra nőtt az elhízottak aránya, addig a hasonló korú férfiak esetében több mint kétszeresére, 13-ról 28 százalékra.

Táplálkozás és mozgás

– Mielőtt fogyókúrába kezd valaki, érdemes utánajárni, olvasni, tanácsot kérni szakemberektől, hogyan is kellene hozzáfogni, így elkerülhető, hogy a kezdeti lelkesedést hamarosan kudarc kövesse. Ebben is, mint minden másban, a fokozatosság elvét kellene követni. Nagyon fontos lenne az ételek mennyiségén változtatni. Lehet, hogy furán hangzik, de ha valaki kipróbálja, azt fogja tapasztalni, hogy az étkezéseknél elfogyasztott mennyiségnek akár a fele is elég ahhoz, hogy jóllakjunk.

– Sokszor túlesszük magunkat, és ez megterheli a szervezetet, ami a napi teljesítményt is negatívan befolyásolja, így aztán végképp nem lesz kedvünk mozogni. Emellett vagy ezek után a minőségre is oda kell figyelni, mert nem mindegy, hogy mit eszünk. Ezért el kell kezdeni tudatosan táplálkozni, ami kezdetben azt jelenti, hogy lecserélünk néhány dolgot az étrendünkből. Igyunk sok vizet, ez is csökkenti az éhségérzetet, együnk főétkezésnél levest, válasszunk kevesebb kalóriatartalmú ételeket. A desszert is maradhat, ha valami egészségesebb nassolnivalóról van szó. Ha nem tudunk ellenállni kedvencünknek, akkor is keveset együnk belőle – javasolta Béres Timea, az M1 Fitness edzője.

– A mozgás a testsúly csökkenésének elérése érdekében pontosan ugyanolyan fontos, mint a táplálkozáson való változtatás. A kettő csak együtt működik hatásosan és eredményesen. Ha megfelelő mozgást választunk, az nemcsak a fogyás útján indít el, hanem javítja a test összetételét minden életkorban, lassítja az öregedési folyamatokat, kedvezően hat a hangulatunkra, tágítja a magunkról szerzett tudást, és fejleszti az önismeretet, növeli az akaraterőt, a szellemi munkára is pozitívan hat, stresszlevezető hatású, és új emberekkel is megismerkedhetünk közben – folytatta.

Otthon vagy teremben

– Akinek nem jelent gondot az, hogy egyedül eddzen, nyugodtan választhatja a szabadtéri sportokat. Az otthoni edzésekhez szükség van elszántságra és akaratra, hiszen sokszor ellaposodnak, a megvásárolt szobabiciklik, edzőgépek, súlyok csak porfogóvá válnak. Továbbá nem mindegy, hogy mennyit és mit edz, és azokat a gyakorlatokat hogyan végzi, nem okoz-e magának sérülést, lesz-e tartós eredménye – tette hozzá.

– Ha valaki most kezd el mozogni, annak én mindenképp a termi és csoportos edzést javasolnám. Gondolja át, hogy melyik számára a szimpatikusabb. Ha személyi edzőt keres meg, ő ír neki személyre szabott edzéstervet, figyelemmel kíséri az edzéseit, így biztos lehet abban, hogy a szakember felügyelete mellett végzett mozgás biztonságos és hatékony. A csoportos órák előnye pedig az, hogy közösségben mozoghat, mások is ugyanazért vannak ott, képzett edző vezeti az edzéseket, aki saját példájával is motivál, nem beszélve arról, hogy egy-egy ilyen edzés általában egy teljes órás, és azt végig is kell mozogni. Ettől nem kell megijedni, mert semmi nem kötelező egy csoportos órán sem, abba lehet hagyni, saját edzettségi állapotának megfelelően tudja a gyakorlatok intenzitását vagy ismétlésszámát is végezni. A csoportos órákon ráadásul a jó hangulat, zenére végzett mozgás, a hétköznapi gondok kizárása mentálisan is pozitív hatású, teljes feltöltődést adhat. De érdemes kipróbálni mind a kettőt, és tapasztalat alapján dönteni – hangsúlyozta.

Fontos az elhatározás

– Az év elején özönlenek az új vendégek az edzőtermekbe, csoportos órákra. Rengetegen vannak „újévi fogadalmasok”, az „egy hónap alatt le akarok fogyni”, a „nyárra strandtestet akarok” és a komoly elhatározással érkezők is. Ezek közül az a réteg marad meg, amely rájön arra, hogy neki erre szüksége van, mert jobb lett a közérzete, elindultak gyógyulási és változási folyamatok a testében és a lelkében is. A többiek sajnos eltűnnek, mert vagy nem tartották be a fokozatosság elvét, vagy nem is akarták ezt igazán – osztotta meg az Északkal tapasztalatait az edző.

