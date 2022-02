Magyarország legkisebb rágcsálója, a törpe­egér lett a 2022-es év emlőse: a Vadonleső Program szakmai bizottsága választotta ki. A nyertes állathoz kapcsolódva ismeretterjesztő programokat szerveznek egész évben. E rágcsálók jelentik a védett ragadozó madarak fő táplálékbázisát.

Hüvelykujj méretű

– Minden évben megválasztjuk az év emlősét 2014 óta, ami köré egész éves programsorozatot szervezünk az adott aktualitásokhoz kötődően – tájékoztatott dr. Váczi Olivér, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. természetvédelmi referense és a Vadonleső Program munkatársa. – Hazánkban kevesebb mint harminc emlősfaj él, ezért mindig a teljes palettából szoktunk választani. Az is fontos, hogy a korábbi évekhez képest eltérő és más élőhelyen élő állatot szemeljünk ki, amiről sok újdonságot tudunk mondani. A törpeegér icipici, hüvelyk­ujj méretű, ezért viszonylag könnyű vele megszerettetni az egereket. Az állatkertekben is szívesen bemutatják, de kedvencként nem tartható, mert 2012 óta védett.

Mérete miatt az emberek ritkán találkozhatnak a faj képviselőivel.

– Legkisebb egerünk életmódja nagyon érdekes, mert szép fűfészkeket készít, amit egészen tavasztól őszig használ. Szántóföldek mellett és vízpartokon füves mezsgyéken, magas kórósokon él, és Európa legdélibb és legészakibb részein kívül mindenhol elterjedt. Nem a talajon, hanem a fűszálakon közlekedik a farkát használva kapaszkodónak. A lakóházakba egyáltalán nem megy be, és mezőgazdasági kárt sem okoz. Viszont a nagyüzemi termeléssel veszélybe kerülhet az élőhelye. Az Év Emlőse rendezvénysorozat keretében szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy a földek mellett található szegélyzónák, fűsávok mennyire értékesek. Ezek száma egész Európában folyamatosan csökken. Az apró rágcsálók a ragadozó madaraknak és a földön élő ragadozó emlősöknek, mint például a molnárgörény, nyest, nyuszt is fő táplálékforrásai. Ezért ha az egerek eltűnnek, sérül az egész ökológiai rendszer – fejtette ki a természetvédő.

Az országban több nagy rendezvényen találkozhatnak az érdeklődők a Vadonleső Programmal.

– Bízunk benne, hogy ha a pandémiás helyzet megengedi, akkor el tudjuk vinni idén az Év Emlőse programot Kapolcsra a Művészetek Völgyébe. Az első megjelenésünk március 3-án a Fővárosi Állat- és Növénykertben a vadvilágnapon lesz. Tavasszal több pályázatot is szeretnénk kiírni a program kapcsán. Korábbi hagyományainkhoz híven művészeket is bevonnánk, akik megörökítenék a törpeegeret alkotásaikban. A gálaműsort a Magyar Természettudományi Múzeumban szoktuk megtartani, ha másképpen nem, akkor online formában. Itt tartjuk meg eredményhirdetéseinket és díjátadóinkat is – sorolta dr. Váczi Olivér.

(A borítóképen: Egész közelről a törpeegér. Fotó: Takács András Attila)