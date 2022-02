A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján hetvenezer magyar hölgy töltötte be tavaly az ötven évet. Gyöngyösi Szilvia fitnesz­tréner és életmód-tanácsadó szintén 2021-ben érte el a jeles életkort. A korábban évtizedeken át táncoktatóként tevékenykedő hölgy úgy döntött, saját tapasztalatait megosztva szeretne segíteni nőtársainak. Válaszokat ad arra, hogyan kerülhetik el az ötven körüli hölgyek az úgynevezett életközepi válságot, vagyis hogyan éljék meg a korukat pozitívan.

Boldog ötvenes nők

A negyvenes éveik végén járó magyar nőknek igenis jár az „énidő” és az, hogy szégyenkezés helyett bátran, az álmaiknak élve tölthessék ezeket a meghatározó éveiket – vélekedett Gyöngyösi Szilvia. A két kamasz gyermeket nevelő édesanya elárulta, hogy ő a 40-es éveiben járva – tánctanárként, személyi edzőként – mindig másoktól várta a szakmai és az emberi visszaigazolást, ahelyett, hogy arra koncentrált volna, hogy az élete legaktívabb szakaszában az álmait valósítsa meg. Küldetése, hogy segítsen az életük közepén járó nőknek jól lenni. Elmúlt negyvenéves, miután hét évig kereste önmagát. Nem tudott lefogyni, mert fejben nem engedte el a problémáit. Végül 2018-ban engedett szabad utat a vágyainak, és kezdett megtanulni mindent a fitneszéletmódról. Azt látta, hogy Magyarországon nagy a tudáshiány ezen a területen, ezért saját edzésprogramot és diétát hozott létre – mondta az életmód-tanácsadó. A negyvenes éveik végén járó nőknek változatlan életmód mellett is pluszkilókkal kell számolniuk. Szilviánál 46 éves korát követően érkezett el a hormonváltozás, a menopauza. Hiába élt sportos életet és figyelt az étkezésére, ettől függetlenül elkezdett „asszonyosodni”. Feljöttek a zsírpárnák, szélesedett a combja, feneke – tudatta a fitnesztréner. Ettől mentálisan és fizikailag is rosszul érezte magát. Megpróbálta azt a súlyát visszahozni, amely azelőtt volt, mielőtt elkezdte a menopauzát. Nagyon sokféle diétát kipróbált, amelyek bizonyítottan jó hatásfokú kúrák, nála még sem vált be egyik sem. Elhatározta, hogy csinál egy faék-egyszerűségű diétát. Kevés összetevőből minél táplálóbban, fehérjedús étrendet alkotott meg magának. Mindezt megelőzte egy alapos kutatómunka, hogy megtudja, közel az ötvenhez egy nőnek milyen tápanyagokra van leginkább szüksége.

Puritán és nagyszerű

Nagyon sok zöld színű zöldség – uborka, zeller, saláta, spenót –, csirke és pulykahús, jó minőségű halak, mint például tonhal és lazac, illetve tojásfehérje került az étrendbe. Egy ötven év felett lévő nőnek a szénhidrát a legnagyobb ellensége, ezért ezt minimalizálni kell. Ezzel a fogyókúrával és mellette az edzéssel 49 évesen néhány hónap alatt megszabadult a súlyfeleslegtől, és azóta is tartja a formáját. A fehérjében gazdag diéta megmaradt, csak néhány összetevővel gazdagodott közben. A fogyókúrás receptúra megalkotója nemcsak ezzel akart példát mutatni a kortársainak, hanem egy bátor tettre is elszánta magát. 2021-ben elindult ugyanis az NPC fitneszversenyen, a nála jóval fiatalabb versenyzők között, a 35+-os kategóriában. A 10-15 évvel fiatalabb kortársai között végül dobogóra állhatott, bronz­éremmel tért haza. Szinte nulla izomzattal vágott neki a két hónapos felkészülésnek. Kellett számára a kihívás és az út, amely odáig vezette, hogy magának és kortársainak egyaránt be tudta bizonyítani, hogy az 50. születésnap után is van mire büszkének lenni – állította Szilvia.

A fitneszedző célja, hogy mozgalmat indítson a 1970-es években született hölgyek önbecsülésének növelése érdekében. A tengerentúlon komoly hagyománya van annak, hogy az életük derekán járó nők egymást erősítik ebben a kihívásokkal teli időszakban. Feleségek, családanyák, vállalkozók és alkalmazottak egyaránt arra vágynak közel az ötvenhez, hogy megvalósíthassák az álmaikat – jegyezte meg Szilvia.

Nem késő elkezdeni a mozgást

Hozzátette: a legtöbb nő ilyenkor életközepi válságban van, vagy elvált, vagy túlsúlyos, illetve kiléptek már a gyerekek az életéből, esetleg a menopauza okozta depressziótól szenved. A táplálkozási tanácsadó pedig azt szeretné, hogy legyenek jól testileg-lelkileg az ötvenes nők. Az életmódváltáshoz, a jó döntés meghozatalához pedig néha csak a kezdő lépés hiányzik, sokszor elegendő a mentális támogatás, megerősítés.

