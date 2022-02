Nem csoda, hogy a karácsonyi ünnepkör elmúltával az emberek a téli borús és szürke napoktól menekülve olyan szórakozást keresnek, ami jobb kedvre deríti őket. Ez is az egyik oka a bálok, a farsangozás hagyományának, ami a mai napig él, különösen vidéken. Hazánkban már a 15. századtól farsangoltak a királyi udvartól a kis falvakig mindenhol. Ilyenkor, aki teheti, mókázik és jelmezbe öltözik. Ezt igazolja az általunk megkérdezettek véleménye is.

Jobb a saját készítésű

Pejkóné Berecz Magdolna a mostani vírushelyzetben semmiképpen sem menne el farsangolni, mert úgy érzi, hogy három oltással sem biztonságos olyan rendezvényre menni, amelyen tömegek verődnek össze.

Ám ha nem lenne ilyen súlyos a járványhelyzet, akkor mindenképpen keresne egy helyet, ahol farsangolhatna, és még jelmezbe is bújna, hiszen szereti a mulatozást és a közösséget – jegyezte meg.

Géza is szívesen farsangolna, különösen azért, mert legkisebbik öccsének a napokban volt az iskolai farsangi ünnepsége, és miközben testvére farsangi jelmezét készítette, őt is megérintette a farsangi láz. A fiatalember öccsének DJ-keverőpultot készített, ő maga, ha jelmezbe kéne bújnia, akkor a gyermekkori hagyományokat folytatva most is Zorrónak öltözne.

Géza barátját, Ákost gyermekkorában nem lehetett rávenni arra, hogy jelmezbe bújjon, de ma már egy nagy parókát is szívesen magára öltene, és talán Beethovennek öltözne, nem véletlenül, hiszen zenész.

Forró Attiláné ötéves unokájával szokott farsangra járni, ezért ha jelmezt kellene fölvennie, akkor unokája viseletéhez illőt választana. Úgy látja, idén a Mancs őrjárat számítógépes animációs, akció-kaland sorozat figurái a menők. Lépten-nyomon velük találkozik szembe az ember, így nagy valószínűséggel a gyermek jelmeze is valamelyik Mancs-figura lesz.

– Nagy sajnálatomra – mondja –, mert ezt sajnos csak készen tudjuk megvásárolni, szemben a tavalyi, saját készítésű jelmezzel, ami óriási sikerélményt jelentett az unokának.

(A borítóképen: Jelmezben [illusztráció])