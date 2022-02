Többek között segíthetnek kiigazodni az egyes fajták között, hasznos tanácsokkal megkönnyíthetik a gondozást, mankót nyújthatnak a betegségek felismeréséhez és meghatározásához. Néhány alapos leírást ad a növény eredetéről, környezetéről, de van, amelyen keresztül mások által nevelt zöldekről készült képek között is mazsolázhatunk.

Néhány alkalmazás, csakúgy, mint egy ébresztőóra, figyelmeztet bennünket, ha eljött az öntözés, trágyázás, tápoldatozás ideje, továbbá a növény visszavágását, a szüretelését is időben jelzi. Ennek köszönhetően biztosan nem marad el az igény szerinti gondozás, amit a növény egészséges kinézetével, növekedésével fog meghálálni. Nem kell az internet legsötétebb bugyraiban kutakodnunk ahhoz, hogy olyan alkalmazásokra leljünk, amelyek társaink lehetnek egy kerttervezés vagy lakberendezés során. A legtöbb sok-sok inspirációs képpel, praktikus megoldásokkal, hasznos információkkal van felvértezve. Így már otthonunk kényelméből összeállíthatjuk, milyen növényekre is lesz szükségünk egy szaküzletben való vásárlás során.

Nem csak a virágokat, a kertünk földjét is meghatározhatjuk az appokkal. Így könnyen kiderül, milyen növények ültetésére is alkalmas. Teljes képet adhatnak az összetételéről, a pH-értékéről, de akár a mélységéről, textúrájáról is. Egy arra alkalmas netes program akár a zöld kedvenceinket érintő betegségeket is fel tudja tárni. Az elváltozásokkal kapcsolatban hasznos tanácsokkal szolgálhat a felhasználónak.

