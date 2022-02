2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt. A jelentkezők fotózása már elindult, ennek kapcsán beszélgettünk az eddig kiválasztottakkal. Érdeklődtünk tőlük, honnan halottak a versenyről, miért jelentkeztek rá, mit várnak ettől a megmérettetéstől.

A legtöbben a boon.hu weboldalán vagy a Boon Facebook-oldalán találkoztak a verseny kiírásával.

Laurát (23) egészen romantikus módon a párja nevezte be, ő nem is tudott róla. Természetesen nagyon örült neki és nagyon jól esett neki ez a gesztus, neki magának sosem volt elég bátorsága a jelentkezéshez.

Zsófia (21) korábban modellkedett, és régóta kacérkodott a szépségversenyek világával, de úgy érzi, most jött el az idő arra, hogy be is nevezzen egyre. Szeretné magát megméretni a Tündérszépeken, és kíváncsi rá, mit tud elérni, mire képes. Emellett bizonyítani szeretne, magának is és édesanyjának is, aki mindig vágyott rá, hogy a lánya részt vegyen egy ilyen versenyen. Nagyija is nagyon izgul, folyton nézni az újságot és a boon.hu-t, mikor lesz hír a Tündérszépekről. Zsófia büszke is rá, hogy ilyen igazán modern nagymamája van.

Mint megtudtuk: Laura izgult a verseny miatt, különösen a bikinis fotók miatt, mert még sosem fotózták ilyen kevés ruhában. Zsófia viszont, aki már modellkedés miatt rendelkezik ezen a téren tapasztalatokkal, nyugodtan, sőt kíváncsian várta. Mivel ő is szokott a fényképezőgép másik oldalán állni, úgy érzi, jobban meg tudja érteni, mikor mit vár el tőle a fotós, mire van szükség.

A lányok természetesen remélik, hogy jó eredményt fognak elérni a versenyen, bár Laura elárulta nekünk, neki vannak azért kételyei, hiszen ő már szült egy gyermeket, van egy kisfia, de szeretné megmutatni a világnak, hogy egy anyukának is van keresnivalója szépségversenyen. Úgy véli, egy anyuka is érezheti magát csinosnak, lehet elég önbizalma egy versenyen való részvételhez.

Sok sikert kívánunk a lányoknak!

Ha Ti is szeretnétek jelentkezni a Tündérszépek versenyre, és megméretni magatokat, 2022. március 12-én 10 óráig itt megtehetitek!