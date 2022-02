A patkány igen intelligens állat, ezért a csapdával vagy kémiai úton történő elpusztítása nehéz és hosszadalmas lehet. A patkányirtás kevéssé ismert, mégis leghatékonyabb módja, ha egy másik ragadozó kapja el a kártevőket. Ezt ismerte föl Kovács Tamás kártevőirtási szakértő, aki az országban egyedül foglalkozik patkányirtó kutyák és vadászgörények tenyésztésével, foglalkoztatásával.

– Léteznek olyan helyek, például az állatkertek vagy az állattartó telepek, ahol nem szabad patkányirtó szert használni, és erre kerestünk megoldást – mondta. – A rágcsálóirtó ebek, illetve görények betanításának nincs szakirodalma, ezért csak a saját tapasztalatainkra tudtunk hagyatkozni.

A jellemükből ered

– A tenyészetünkben már kölyökkorban kiszelektáljuk a legjobb vadászati készséggel, ellenálló képességgel, harapó- és szorítóerővel rendelkező állatokat. A tanításnak kevesebb szerep jut, hiszen ezek a kutyák és a görények ösztönösen megfogják a kártevőket. Ellenkező esetben a patkányok néhány harapása után elmenekülnének. Az amúgy is meglévő jó képességek fejlesztését inkább tehetséggondozásnak, mint trenírozásnak nevezném. Egyedül azt kell az ebeknek megtanítani, hogy mi a különbség a patkányok és a görények mozgása között. Az utóbbiakat nem támadhatják meg, hiszen együtt kell dolgozniuk.

A kutyákat többféle feladatra választják ki.

– A kutyák esetében a parson russell terrier mellett tettük le a voksunkat. Amellett, hogy mozgékonyak, fürgék és agilisek, higgadtak és nyugodtak is. A terepen képesek több száz patkányt megfogni, úgy, hogy nem okoznak semmiben kárt. Viszont nemcsak munkatársaink, de társaink a hétköznapokban is. A legjobb orrúakból keresőkutyák lesznek. Akár egy mennyezetig csempézett falon keresztül is képesek pontosan megmutatni, hogy hol rejtőznek a patkányok, és mi a vonulási útvonaluk.

A patkányjáratokba a kutyákat nem, viszont a görényeket be lehet küldeni.

– A vadászgörényeket azért vontuk be a munkába, mert Egyiptomban háromezer évvel ezelőtt görényekkel végezték a patkányirtást. A patkányjáratokban a kutyák nem tudnak közlekedni. A mi görényeink a házi kedvencként tartott vadászgörények és a vadon élők keverékei. Annyira harapósak, hogy csak hegesztőkesztyűben tudjuk megfogni őket. Három hónapos korukban odaadunk nekik egy egeret vagy egy kis méretű patkányt, és hogyha maguktól megölik, akkor alkalmasak a feladatra.

(A borítóképen: Kovács Tamás patkányirtó kutyáival)