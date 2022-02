Az idei tél eddig sem volt különösebben kemény, de az utóbbi hetek enyhe időjárást hoztak, ami nem februári, inkább március elejinek felel meg. Napközben, ha kisüt a nap, akkor ott van a „tavasz a levegőben”, ez a kertekbe csalogatja az egyszeri kertészkedőt. Aki ugyanis kertet művel, az ilyenkor már nagyon várja, hogy elkezdhesse a tavaszi munkákat, a mostani időjárás pedig már lehetőséget teremt arra, hogy a talajmunkák, az ágyás-előkészítések is elinduljanak, ami jól is jöhet, hiszen februárban már akár vetni is lehet, ha az időjárás is engedi.

Veszélyhelyzet

Az enyhe időjárás azonban több veszélyt is hordoz magában, az egyik, hogy a növények „megélednek”, és ha később még visszatérnek a kemény mínuszok – amire volt példa az elmúlt években –, akkor bizony komoly kárt is szenvedhetnek a növényeink. A másik aggasztó dolog, hogy könnyen áttelelnek a kár- és kórokozók, ami azt jelentheti, hogy már a tavasz folyamán és a nyár elején fokozott támadásnak lesz kitéve a kertünk.

– Az enyhe tél miatt a kertekben hajtanak a növények, van, ahol virágzik a barkafa, ami persze nagyon szép, de ha hirtelen jön a fagy, a növény azt biztosan megsínyli. Ha az enyhe idő miatt a növényekben megindul a nedvkeringés, és érkezik egy tartós mínusz, akkor el is fagyhatnak a fák – magyarázza Konkoly Andrea, a Dr. Park vezetője. Így jó tanácsa szerint mindenki igyekezzen a saját lehetőségeihez mérten felkészülni a növényei védelmére. Ha a kemény mínuszokkal együtt hó is jön, akkor nem olyan nagy a baj, mert a hótakaró nyújt némi védelmet a növényeinknek. Ha azonban csak nagy hidegek érkeznek, akkor keletkezhet kár.

Avarral, szalmával, szénával, egyéb anyagokkal sokan szokták a fagyérzékeny növények tövét mulcsolni, hogy a gyökerekben ne szenvedjenek legalább kárt, és így túlélhessenek. Volt azonban már rá példa, hogy valaki a komplett növényt bebugyolálta, letakarta, lenejlonozta, hogy túlélje a nagy hideget. Ez még ha nem szép látvány, vagy „gagyi megoldásnak” tűnik is, megmenthet egy-egy értékes növényt.

– Az enyhe telek előnye, hogy a fagyérzékeny növények fagykár nélkül vészelik át az évszakot. Én bízom benne, hogy nagy hideg nem lesz, és így ezek szépen élnek, teremnek majd idén – teszi hozzá Konkoly Andrea.

Mint több fórumon is elhangzott az utóbbi napokban, és több szakember is aggodalmát fejezte ki: a szokatlanul enyhe téli időjárás erősen kedvez a kórokozók áttelelésének. Ez különösen azért tölti el nyugtalansággal a kerttulajdonosokat, mert az elmúlt években gyakorlatilag az összes fertőzés megjelent a kertekben és udvarokon, amely csak előfordulhat.

A tavalyi kertművelést, a gyümölcsösökben való munkát a lemosó permetezéssel zártuk le – ahogy a tavaszt is ezzel érdemes indítani –, mégis többekben felmerült, hogy nem volna-e érdemes most is permetezni, főleg, ha a növények kizökkennek a mély nyugalmi állapotból.

A szakemberek szerint a tél eleje a megfelelő idő arra, hogy megpermetezzük a növényeket, így megelőzhetjük a telet átvészelő rovarok és betegségek által okozott károkat. A kombinált mész, kén és olaj vagy réz összetételű permetezőszer a leggyakrabban használt téli kezelés.

(A borítóképen: Virágzik a magnólia. Ez is jelzi, valami nincs rendben...)