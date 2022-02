Nagy, fehér madarak jelentek meg télen a Szinva diósgyőri szakaszán. Sokan látták őket a II. János Pál pápa tér felduzzasztott részén is. Többen fotót készítettek a szépséges madarakról, és a képek felkerültek a közösségi oldalra. Ott pedig a kommentelők találgatni kezdtek, hogy vajon kócsagot vagy gémeket látnak-e.

Kiderült, mindkét tábornak igaza van. Somoskői Pétertől, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának alelnökétől ugyanis megtudtuk, hogy a kócsag is gémféle. A teljesen fehér színűt hívjuk nagy kócsagnak, a sötétebb, szürkés árnyalatút pedig szürke gémnek.

Összeírták

– Mindkét madár megtalálható a Szinva környékén. Sőt olykor a fekete színű kormoránt is látjuk, de ebben az évben nem jött be a városba, mert nem fagytak be teljesen a környékbeli tavak. Épp az elmúlt héten volt patakbejárásunk, melynek során összeírtuk, hogy milyen és mennyi madár él a Szinva környékén és a medrében. Hamarosan meglesz az összesítés. A gémfélékből ezúttal meglepően keveset találtunk, valószínűleg azért, mert megenyhült az idő, és visszaolvadtak város környéki bányatavak. A gémfélék nádi madarak, de télen a bányatavak környékén élnek, mert azok mélyek, és nehezen fagynak be. Egyébként a Tisza-tónál és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területén fészkelnek, ahol nagyobb kiterjedésű nádasok találhatók. Költési idő után aztán más vizekre is elkóborolnak. A szántóföldön vadászgatnak, főleg pockokra, mert ez a rágcsáló nem alszik téli álmot. A vizeken pedig halakat fognak, ezért jönnek a Szinvára is. Egyébként a patak Kiss Ernő utcai szakaszán is gyakran látni szürke gémeket és nagy kócsagokat – sorolta Somoskői Péter.

Megtudtuk tőle, hogy a gémek egyébként vonuló madarak, de nem minden példány repül el télen melegebb tájakra, mert biztosítottnak találják a megélhetésüket a hidegebb hónapokban is. A fehér gólyáknál is megfigyelhető ez a viselkedés, bár közülük jóval kevesebben maradnak itt télen.

– Azonban jól emlékszünk még Fülöp gólyára, aki Bodrogkeresztúron fészkelt, és egyetlen télen sem költözött el a társaival. 15 éves volt, amikor 2018-ban villanyvezetéknek repült, és elpusztult. Fülöp egyébként Spanyolországban bújt ki a tojásból, majd megyénket választotta lakóhelyéül – tette hozzá a szakember.

Azt is elmondta, hogy a Bükkben fészkelnek fekete gólyák is, de közülük egyetlen példány sem marad itt télen, ők mindannyian elköltöznek ősszel. Nyáron azonban őket is látni a Szinvában halászni.

(A borítóképen: Kócsag Miskolcon)