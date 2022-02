Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendeztek bodrogközi fiatalok számára böllérversenyt Karcsán. A disznókat a hatályos jogszabályoknak és a sertéspestis miatt érvényben lévő járványügyi előírásoknak megfelelően vágták le egy arra kijelölt helyszínen, majd szállították a településre, a helyi általános iskola és a Nagy Géza Művelődési Központ közötti udvarra.

„A környékbeli települések fiataljaival is kiváló kapcsolatot ápolunk” ifj. Milinki László

Kilenc csapat jelentkezett a megmérettetésre – mondta el lapunknak ifjabb Milinki László, a szervezők, vagyis a Karcsai Fiatalok Társasága Egyesület elnöke. Hozzátette: közösségük rendkívül összetartó, számtalan programot szerveznek már közösen, és az utóbbi időben sokat gondolkodtak azon, hogy milyen rendezvénnyel tudnák összefogni a térség fiataljait ebben a téli időszakban. Ez indokolta aztán, hogy az ilyenkor szokásos disznóvágás köré szerveznek egy vidám programot. Ezért hirdették meg a böllérversenyt, ahol egyebek mellett a leggyorsabban kisütött tepertőt, a leghosszabb, szakadás nélküli kolbászt és a „legdisznóbb”, vagyis a legjobb, sertésből készült ételt díjazták. Milinki László hozzátette: a környékbeli települések fiataljaival is kiváló kapcsolatot ápolnak, véleménye szerint ennek is köszönhető a jelentkezők szép száma. Kiemelte: a sikernek köszönhetően a későbbiekben is szeretnék megrendezni fiatalok számára a böllérversenyt. Megemlítette azt is: a biztonság kedvéért egy rutinos, hozzáértő felnőtt segíthette a csapatok munkáját. A karcsaiak mellett Pácinból, Alsóbereckiből, Felsőbereckiből, Sátoraljaújhelyről és Ricséről érkeztek fiatalok, volt olyan település, ahonnan több csapat is nevezett.

Hagyományőrzés is

A jobbára huszonéves fiatalok szakértő kézzel kanyarították a húst, fűszerezték a hurkát, a kolbászt, sütötték a tepertőt, a pörcöt. Több fiatal lány is részt vett a különleges versenyen, a legtöbben az egyik pácini csapatot erősítették. Köztük Séra Fiametta, aki elmondta: számukra nem különleges ez a helyzet, hiszen rendszeresen vesznek részt disznóvágásokon. Hozzátette: a szomszédos településről érkező megkeresésre azonnal igent mondtak, olyan baráti körrel neveztek, akikkel egyébként is gyakran vannak együtt.

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: jó látni, hogy a Bodrogközben még ma is vannak olyan fiatalok, akik őrzik a régi disznóvágások hagyományát, kezükben van a hagyományos feldolgozás rutinja. Hozzátette: talán nem is tudják, hogy a bodrogközi hagyományok egy fontos elemét tartják meg ezzel is. Emlékeztetett rá, hogy volt olyan ideológia, amely meg akarta szüntetni a házi disznóvágást, majd hazánk európai uniós csatlakozása idején is be akarták tiltani ezt a tevékenységet. Ám a disznóölés olyan mélyen gyökerező hagyomány a magyar vidék életében, amely túlélt minden eddigi nehézséget. Úgy tűnik, a Bodrogközben sok olyan fiatal van még, akik eltanulták szüleiktől, nagyszüleiktől a disznóvágás, -feldolgozás fortélyait. Nemcsak azt tudjuk biztosan ezáltal, hogy honnan származik a hús, amit a saját ízlésvilágunk szerint elkészítve fogyasztunk el, de őrizzük is eleink szokásait – fogalmazott a honatya.

Az esemény a disznóvágás után sem ért véget, mivel a zsűrizésre felkért Desperado Réka és Axel, a Kerozin együttes frontembere is fellépett, és előadásukkal szórakoztatták is a fiatalokat. A kiváló hangulatú verseny csapatai közül a legfinomabb tepertőt a hazaiak, vagyis a Karcsai Fiatalok Társasága sütötte ki, a legfinomabb hurkát a Berecki Team csapata készítette el, a leghosszabb kolbászt a berecki és sátoraljaújhelyi fiatalok alkotta Fekete Bárányok töltötték meg, és ők készítették el a „legdisznóbb” ételt is. A Pácini Szivacsok a leggyorsabban elkészült tepertő és a legszebb stand különdíját vitték el.

(A borítóképen: A perzselés után kezdődhet a feldolgozás)