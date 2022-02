Különösen igaz ez akkor, hogyha mentett kedvencről van szó. Ugyanakkor a rendszeres állatorvosi kontrollal nagyon sok betegség kiszűrhető. Egy olvasónk azzal kapcsolatban érdeklődött állatorvos szakértőnknél, hogy milyen nagyobb problémák előzhetők meg laborvizsgálattal, miért fontos ez.

Időseknél évente végzik

– A rendelőbe beérkezéskor az első a fizikális vizsgálat, amit minden esetben elvégzünk. A többit kiegészítő vizsgálatoknak nevezzük. Ezek közé tartozik a vérvétel, a röntgen, a vizelet- és az ultrahangvizsgálat – sorolta dr. Pál Petra kórházi állatorvos. – Előrehaladottabb fázisú betegségeknél pedig CT- vagy MR-vizsgálatot szoktunk még elrendelni. Egy jó általános állapotú, panaszmentes kedvencnél ami leggyakrabban szóba jön, az a vérvizsgálat. Ezt általában először ivartalanítás előtt végezzük el. Öt év alatti állatoknál két-három, idősebb korban akár évente ajánlott. Hét év felett pedig egyénileg, az adott probléma alapján beszélünk meg kontrollidőpontokat. A vérvizsgálat hematológiai részében a vörös- és fehérvérsejtszámokat nézzük. A biokémiai részében pedig máj-, vese- és hasnyálmirigy-paramétereket, illetve szükség szerint az elektrolitokat figyeljük. Mindezt a legtöbb rendelőben helyben is el tudják végezni.

Éhgyomorral kell jönni

A gazdi külön kérésre bent maradhat a rendelőben a vizsgálat alatt, de ez általában nem előnyös.

– Vérből vizsgálható például a kullancsfertőzöttség, időskorú kedvencnél pedig a vesebetegség. Utóbbi cicáknál és kutyáknál is viszonylag gyakran előfordul. Viszont nagyon későn jelentkeznek a tünetek, amelyek az elején nehezen vehetők észre, különösen egy kint tartott háziállatnál. Ugyanez vonatkozik a májbetegségekre, ahol általában egyéb kiegészítő vizsgálatokra is szükség lehet a vérvétel mellett. A cukorbetegség és a szívférgesség előszűrése is rendkívül fontos. A vérparazita-szűrést azonban külön kell kérni, mert az nem része a rutinvizsgálatnak. A vérvétel 10-15 percig tart, amire éhgyomorral kell érkezni 12 órás koplalás után, de inni szabad. A legtöbb állatból mindenféle bódítás nélkül tudunk vért venni. Általában elvesszük az izguló gazditól a négylábú pácienst, mert akkor jobban viselkedik – számolt be az állatorvos.

