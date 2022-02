A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt Vámos-Toros Napot idén a szokásokhoz híven, egy kicsit ugyan visszafogottabban, Guin ness-rekord felállítása nélkül, de megtartották Sajóvámoson. Szombaton már kora hajnalban sürögtek-forogtak a lányok, asszonyok és férfi ak nekilátván a fi nomabbnál fi nomabb disznótoros ételek készítésének, hogy ebédre minden elkészüljön.



A meggypálinka a legjobb



Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere elmondta, a kolbászfesztivál ötlete 8 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, évről évre fejlesztették a rendezvényt, amit a járvány egy kicsit visszafogott, de reméli, hogy jövőre minden a megszokott kerékvágásba térhet majd vissza. Az önkormányzat idén a miskolci gyermekkórház javára szervezett adománygyűjtést. A vendégek az önkormányzat által feldolgozott sertésekből készült kolbász megvásárlásával járulhattak hozzá az adományhoz.

A Vámos-Toros Napon azonban versenyeket is hirdettek: keresték a legjobb pálinkát és a legjobb pogácsasütőt is. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő a pálinkákat értékelte. Mint mondta, a zsűrinek nehéz dolga volt, de úgy gondolja, hogy nem is az a lényeg, hogy melyik az aranyérmes pálinka, ami ugyan büszkeséggel tölti el a gazdát, hanem az, hogy egy ilyen rendezvény közösséget kovácsol, és a pálinkaverseny is ugyanezt sugallja.