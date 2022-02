Boldizsár Ágnes is valami ilyesmit érezhetett, amikor a legutóbbi, miskolci régiségvásárban rátalált saját, 63 évvel ezelőtti gyermekkori fényképére. Még most sem hiszi, hogy ez megtörténhetett. Már éppen abba akarták hagyni a nézelődést, amikor a fia észrevette Ágnes gyermekkori fotóját, az egyik árusnál. Az eladó nem tudta megmondani, honnan került hozzá a kép, de most már újra a család birtokában van.