Utcai missziót tartottak a napokban Bódvaszilason a helyi református egyházközség szervezésében. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatóinak közreműködésével a diakóniai központ elé települtek ki, és vártak mindenkit imával, dicsőítéssel, bizonyságtétellel, evangelizációval. Az esemény apropóját adta, hogy aznap vásárt tartottak a településen, így több százan megfordultak Bódvaszilason.

– Pásztor Dániel püspök úr mondta azt nemrégiben, hogy vigyük ki Isten igéjét a templomon kívülre, így azt gondoltam, ez egy jó alkalom lehet erre. Amikor megkerestem a teológiai akadémia rektorát az ötlettel, azonnal támogatta, és három elsőéves teológushallgatót biztosított számunkra, így velük és a gyülekezetünk tagjaival tartottuk meg az utcai missziót, amelyhez a házasság hete is külön apropót biztosított – mondta el az Észak-Magyarországnak Meleg Attila lelkipásztor.

Ébredj Magyarország

A misszió során a standnál és az utcán beszélgettek az emberekkel, énekeltek, dicsőítettek, evangelizáltak, és hívták az embereket megtérésre. Több száz könyvet is szétosztottak, köztük száz bibliát és ugyanannyi gyermekbibliát is.

– Ébredj Magyarország volt a címe az utcai missziónknak. Isten szavait, szeretetét mindenkihez el kell juttatnunk, ebben pedig nagy szerepe van a lelkipásztoroknak, oda kell állnunk, és tenni ezért. Ahogy mondani szoktam, Bódvaszilas felett nyitva van a ­menny! Meg vagyok győződve róla, hogy néhány ember is tud eredményt elérni. Azt hiszem, ezekben a nehéz időkben különösen szükség van erre, imádkozni Magyarországért, vezetőinkért, egyházi vezetőinkért, határon túli magyar testvéreinkért, különösen, ha most a kárpátaljaiakra gondolunk az ott kialakult háborús helyzet kapcsán – mondta a lelkipásztor.

Meleg Attila hozzátette, hasonló kezdeményezésük volt már korábban is a cigánymissziós tevékenységük keretében, amikor a romákat szólították meg. De a mostanihoz hasonló utcai missziót terveznek a jövőben is, és másokat is bátorítanak erre.

– Arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk, itt a régióban, a megyében, az egész országban, és hívjon minél több embert a megtérésre. „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket…” – idézett a zsidókhoz írt levélből Meleg Attila.

