A vízkereszttől húshagyókeddig tartó időszak hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok, népünnepélyek ideje, és nem utolsósorban a fánksütésé. Ez utóbbinak most sincs akadálya, azonban a bálokat még ez évben is elviszi a pandémia. Utánanéztünk, hogy a megyénkben megtartják-e a korábbi években már megszokott, nagy múlttal rendelkező bálokat, és az eredmény nem meglepő, a rendezvények még idén is elmaradnak. Nem lesz például Tradicionális Jogász Bál, amelyet utoljára 2020. januárban tartottak meg, és nem lesznek jótékonysági vagy iskolai bálok az általunk megkérdezett intézményekben. A hagyományos bálozó helyszínnek számító miskolci Népkerti Vigadó és Söröző táncparkettjét sem koptathatjuk, ám van fény az alagút végén. Somos László étteremvezetőtől megtudtuk, hogy a februári Valentin-napi vacsoraestjük után szervezés alatt van az első bál is, méghozzá a nőnap apropóján, március 8-ra. Táncos lábúak készülhetnek.

(A borítóképen: Nyitótánc)